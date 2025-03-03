Хто має право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану – роз'яснення Мін'юсту

Міністерство юстиції пояснило, як отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

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Міністерство юстиції України пояснило, хто може отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, а також які документи необхідно подати для цього. За підставами, визначеними законом, деякі категорії громадян можуть бути звільнені від призову або отримати відстрочку через особисті обставини.

До осіб, які не підлягають призову під час мобілізації, належать:

Військовозобов’язані, які утримують трьох дітей і регулярно сплачують аліменти.

Особи, які самостійно виховують дітей до 18 років, якщо один з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти або відбуває покарання.

Військовозобов’язані, які виховують дітей з інвалідністю або важкохворих дітей, зокрема хворих на важкі перинатальні ураження, рідкісні захворювання або онкологічні хвороби.

Особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І або ІІ групи.

Військовослужбовці, які доглядають за тяжко хворими близькими, такими як дружина, дитина чи батьки, що потребують постійного догляду за медичними висновками.

Опікуни осіб, визнаних судом недієздатними.

Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи.

Військовозобов’язані, які утримують батьків з інвалідністю І чи ІІ групи.

Рідні брати, сестри, баби та дідусі, які доглядають осіб з інвалідністю І або ІІІ групи.

Викладачі та науково-педагогічні працівники на 0,75 ставки і більше, а також студенти денної форми навчання.

Особи, звільнені з полону.

Повний перелік осіб, які підпадають під відстрочку або звільнення від мобілізації, визначений в статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Ті, хто підпадає під ці категорії, мають подати відповідну заяву та документи для підтвердження свого статусу.

Куди подавати заяву на відстрочку від мобілізації та що робити після цього

Заяву на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану слід подавати до голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або його відділу.

До заяви необхідно додати документи або засвідчені копії, які підтверджують право на відстрочку. Перелік необхідних документів залежить від підстави для надання відстрочки і зазначений у Додатку 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560. Копії документів можна засвідчити особисто або у нотаріуса.

Строк розгляду заяви

Комісія зобов'язана розглянути заяву протягом 7 днів з дати її отримання. У випадку, якщо необхідно звернутися до державних органів для отримання додаткової інформації, термін може бути продовжений. Проте заява повинна бути розглянута не пізніше наступного дня після отримання цієї інформації.

Що буде після розгляду заяви

Результати розгляду заяви мають бути повідомлені заявнику телефоном, електронною поштою або поштою на наступний день після ухвалення рішення. У разі позитивного рішення заявнику нададуть довідку із зазначенням строку відстрочки. Якщо ж рішення буде відмовлене, заявник отримає письмове повідомлення з зазначенням причин відмови. Таке рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Нагадаємо, заборгованість із сплати аліментів може позбавити права на відстрочку від мобілізації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін продовжив термін бронювання військовозобов’язаних до 31 березня 2025 року.

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