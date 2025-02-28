Практика судів
  1. В Україні

Цивільні, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації — Міноборони

16:07, 28 лютого 2025
Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із реєстру.
Цивільні, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації — Міноборони
Фото: mvs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України повідомило, що для цивільних осіб, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, отримали право на відстрочку від мобілізації.

Зазначається, що Уряд ухвалив відповідну постанову «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Цей документ унормував положення Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 р.

Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Раніше ми писали, що Кабмін продовжив термін бронювання військовозобов’язаних до 31 березня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

Кабінет Міністрів України Міноборони мобілізація відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Зокрема уряд доручив враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, вже мобілізованих після 18 травня 2024 року працівників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури