Цивільні, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації — Міноборони

Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із реєстру.

Фото: mvs.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України повідомило, що для цивільних осіб, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, отримали право на відстрочку від мобілізації.

Зазначається, що Уряд ухвалив відповідну постанову «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Цей документ унормував положення Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 р.

Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Раніше ми писали, що Кабмін продовжив термін бронювання військовозобов’язаних до 31 березня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.