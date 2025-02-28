Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 28 лютого

Уряд вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій та до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Внесено зміни у додаток 5 «Перелік документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до підстав, зазначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Визначено категорією осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, осіб, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Передбачено, що документом, який підтверджує право на відстрочку вищезазначеної категорії осіб, є виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

- Затверджено, відповідно до статті 14 ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядок оцінки ризиків і наслідків неправомірного використання чи підміни ідентифікаційних даних користувачів послуг електронної ідентифікації та інформування контролюючого органу про надання електронних довірчих послуг з використанням засобів електронної ідентифікації. Порядок визначає процедуру проведення оцінки ризиків і наслідків неправомірного використання чи підміни ідентифікаційних даних користувачів послуг електронної ідентифікації під час отримання електронних послуг, а також подання контролюючому органу інформації про надання електронних послуг з використанням засобів електронної ідентифікації власниками (держателями) інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 06.03.2022 № 222 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» і від 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» в частині уточнення складових пошкодженої енергетичної інфраструктури внаслідок чого виникли втрати (витоки) природного газу, зокрема, газотранспортної та газорозподільної систем, сховищ природного газу.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту з придбання пасажирських вагонів. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Реалізація публічного інвестиційного проекту з придбання пасажирських вагонів (366 од.)». Установлено, що положення пункту 1 постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (щодо здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати в разі закупівлі товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами)) не поширюються на придбання рухомого складу для перевезення пасажирів у рамках бюджетної програми «Реалізація публічного інвестиційного проекту з придбання пасажирських вагонів (366 од.)».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 19.09.2023 № 1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році» і від 27.12.2023 № 1374 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». Надано можливість використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України», на підготовку супервізорів, оплату їх послуг, встановлено можливість компенсації витрат на проживання, харчування та проїзд.

- Внесено зміни до Умов договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, в частині виключення певних обмежень на майно, щодо якого вчиняються правочини, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу, погоджені Кабінетом Міністрів України відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України».

- Внесено зміни до Положення про Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм та Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України з метою приведення їх у відповідність до ЗУ № 2989-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури». Розмежовано повноваження Мінагрополітики та Держрибагентства в частині затвердження лімітів спеціального використання водних біоресурсів, квот добування (вилову) в зоні юрисдикції України та їх розроблення. Уповноважено Мінагрополітики на затвердження вимог до рибоприймального пункту та положення про наукового спостерігача, а Держрибагентство - на розроблення лімітів спеціального використання водних біоресурсів, квот добування (вилову) в зоні юрисдикції України, забезпечення функціонування моніторингу риболовних суден, погодження направлення наукового спостерігача. Внесено зміни щодо порядку та умов надання в користування на умовах оренди гідротехнічних споруд для цілей аквакультури та рибогосподарської технологічної водойми. Передбачено декларування права на рибальство в електронній формі та процедуру видачі, відмови у видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру в електронній формі, в тому числі і через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або Єдину державну електронну систему управління рибною галуззю тощо. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 18.07.1998 N 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства», від 31.10.2018 № 895 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством меліорації та рибного господарства» та розпорядження КМУ від 09.06.2011 N 506-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством рибного господарства та капітанами морських рибних портів».

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, з метою удосконалення порядку використання субвенції з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою. Затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 20 млн. гривень на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на 2025 рік.

- Внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій в частині надання можливості громадянам, які через несвоєчасне подання відомостей надавачами/виконавцями послуг, необхідних для призначення житлової субсидії, не отримали кошти субсидії для оплати відповідних рахунків за спожиті послуги, отримати передбачені їм виплати. Передбачено можливість таким громадянам самостійно надати відомості до органу Пенсійного фонду України, необхідні для призначення житлової субсидії (зокрема, чеки, квитанції або інші документи, що підтверджують надання домогосподарству житлово-комунальних послуг та проведення особою платежів за них). Передбачено, що органи Пенсійного фонду України можуть на основі наданих заявником відомостей призначити або перерахувати розмір житлової субсидїі на відповідну послугу, якщо ця послуга одна із набору житлово-комунальних послуг, на підставі яких проводився загальний розрахунок розміру житлової субсидїі. Внесено зміни до постанови КМУ від 25.10.2024 № 1225 «Про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору», якими, зокрема, уточнено території, на яких внутрішньо переміщені особи можуть орендувати житло, - вся територія України, за винятком тих, що включені до переліку територій активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграцїі, та для яких не встановлено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

- Передбачено, з метою захисту та гарантування сталого розвитку вітчизняних виробників вантажних автомобілів та автомобільних базових шасі під озброєння і техніку та забезпечення ними сил оборони, що державний замовник у сфері оборони, служба державного замовника, а також військові частини, організації (установи, заклади), що уповноважуються рішенням державного замовника у сфері оборони на здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів), під час закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюють закупівлю вантажних автомобілів та автомобільних базових шасі під озброєння і техніку, які виробляються підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу, за умови, що ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі, становить не менше 50 відсотків. У разі коли конструкторською документацією на зразок озброєння, техніки військової та спеціальної техніки передбачено використання спеціалізованого автомобільного базового шасі, державному замовнику дозволяється здійснювати закупівлю таких автомобільних базових шасі у вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу за умови, що ступінь становить локалізації виробництва таких товарів становить менше 50 відсотків, або за імпортом. Водночас державні контракти (договори) під час здійснення такої закупівлі укладаються на підставі комерційної пропозиції, визнаної найбільш економічно вигідною, за умови відповідності товарів, що є предметом закупівлі, вимогам державного замовника та/або технічній документації. Доручено Міністерству оборони разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості з урахуванням потреб державних замовників у тримісячний строк підготувати інвестиційну програму розвитку підприємств - виробників вантажних автомобілів та автомобільних базових шасі під озброєння і техніку.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення енергоефективності громадських будівель. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою «Енергоефективність громадських будівель», для реалізації субпроектів у рамках проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», що фінансуються відповідно до Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект «Енергоефективність громадських будівель в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованих Законом України від 18.07.2022 N 2398-ІХ. Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію субпроектів кінцевих бенефіціарів проекту, якими є органи місцевого самоврядування, щодо підвищення енергоефективності громадських будівель закладів охорони здоровʼя.

- Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування з метою цифровізації процесів, пов’язаних з проведенням конкурсів на міжобласні маршрути, у тому числі поданням документів та проведенням самих конкурсів в електронному вигляді, забезпечення об’єктивного та всебічного підходу при визначенні автомобільного перевізника для обслуговування автобусних маршрутів загального користування, впровадження прозорої i конкурентної процедури конкурсу, а також уточнення деяких визначень i понять, пов’язаних з процедурою проведення конкурсу, перевірки документів перевізників-претендентів, та процедурою прийняття рішень по результатам конкурсів.

- Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», стосовно: врахування у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18.05.2024; незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання; зменшення до 5 днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій; запровадження місячного періоду для критерію щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати працівників під час визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Визначено завдання Пенсійному фонду та Мінцифри протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг щодо відповідності умовам стосовно розміру нарахованої заробітної плати військовозобов’язаних працівників за визначений період.

- Утворено Міжвідомчу комісію з питань розподілу публічних інвестицій та затверджено її склад. Затверджено Положення про Міжвідомчу комісію з питань розподілу публічних інвестицій та Порядок розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій. Передбачено, що зазначені документи наберуть чинності одночасно з набранням чинності ЗУ № 4225-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень». Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 22.07.2015 № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями».

- Затверджено Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, що набере чинності одночасно з набранням чинності ЗУ № 4225-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень».

- Затверджено Порядок підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій; Порядок оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій; Порядок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади); Порядок реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні. Передбачено, що зазначені документи наберуть чинності одночасно з набранням чинності ЗУ № 4225-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.12.2024 № 1503 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році» з метою удосконалення порядку реалізації програми медичних гарантій у 2025 році, зокрема, задля запровадження верифікації медичних працівників, які не знаходяться в Україні та не надають медичну допомогу в повному обсязі. Доручено Національній службі здоров’я та Державній прикордонній службі до 01.07.2025 забезпечити електронну інформаційну взаємодію між електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) та інтегрованою міжвідомчою інформаційно-комунікаційною системою щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», з метою верифікації інформації про перебування за межами території України лікарів, які надають первинну медичну допомогу та про вибір яких подано декларації відповідним надавачам (користувач ЕСОЗ), шляхом обміну інформацією, щодо дати перетину державного кордону користувачем ЕСОЗ. Передбачено, що до капітаційної ставки за один місяць за обслуговування пацієнтів, що подали декларацію про вибір лікаря, застосовується коригувальний коефіцієнт 0, якщо такий лікар за останні 365 календарних дні до 1 числа місяця звітного періоду перебував на території України менше 270 календарних днів, якщо це спричинило порушення умов договору, встановленого за результатами моніторингу.

- Включено індустріальний парк «Бурштин» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

- Виділено на безповоротній основі Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України з резервного фонду державного бюджету 1 млрд. 115 млн. 270,0 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 24.05.2017 № 352-р «Деякі питання медичного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які беруть участь в антитерористичній операції та у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях» з метою поширення дії розпорядження на військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

- Погоджено пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо реорганізації Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ шляхом приєднання його до Національної академії внутрішніх справ.

- Визнано за доцільне залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в розмірі 212 млн доларів США, кредиту від Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 209,75 млн доларів США та гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, в розмірі 10 млн доларів США для реалізації інвестиційного проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні».

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