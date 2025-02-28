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Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про конституційні гарантії прав ФОПів – відео

15:57, 28 лютого 2025
На ФОПа було накладено штрафи за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору і без повідомлення Державній фіскальній службі про прийняття працівника на роботу.
Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про конституційні гарантії прав ФОПів – відео
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Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела онлайн-лекцію «Конституційні гарантії прав фізичних осіб-підприємців у контексті Рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2024 року № 12-р(ІІ)/2024».

У лекції суддя зосередила увагу на основних аспектах Рішення № 12-р(ІІ)/2024 у справі щодо конституційних гарантій прав фізичних осіб-підприємців України за конституційною скаргою Кирила Бурми.

Суддя зазначила, що заявник оспорював припис статті 51 Цивільного кодексу України (ЦК), за яким «до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин».

Вона поінформувала про обставини справи, зазначивши, що на Кирила Бурму як фізичну особу-підприємця було накладено штрафи за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору і без повідомлення Державній фіскальній службі України про прийняття працівника на роботу. Не погоджуючись із накладенням штрафних санкцій, він звернувся до судів системи судоустрою.

Остаточним судовим рішенням у його справі стала постанова Верховного Суду, в якій Суд застосував приписи статті 51 ЦК та Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року.

Дослідивши це питання, Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи статті 51 ЦК є конституційними.

Зокрема, Суд у рішенні констатував:

  • здійснюючи право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, фізичні особи можуть провадити таку діяльність як без створення юридичної особи (реєстрація фізичної особи-підприємця), так і у спосіб створення юридичної особи;
  • законодавець може на власний розсуд диференційовано врегулювати статус (права й обов’язки) фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність, або ж законодавчо урівняти їх права і обов’язки в цьому аспекті;
  • фізичні особи-підприємці внаслідок законодавчого регулювання у сфері підприємництва не можуть бути позбавлені гарантій захисту, визначених Конституцією України.

Під час лекції суддя навела окремі позиції Європейського суду з прав людини, Суду справедливості Європейського Союзу, юридичні позиції Конституційного Суду України.

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КСУ рішення суду ФОП

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