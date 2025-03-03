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Верховний Суд пояснив, що дії держреєстратора, яка просто зареєструвала юридичну особу за відсутності інших доказів не утворюють складу злочину

08:05, 3 березня 2025
Дії виправданої полягали виключно у реєстрації юридичної особи, а стороною обвинувачення не було надано доказів, які б вказували на те, що державний реєстратор обернула на свою користь чуже майно, зловживаючи своїми повноваженнями.
Верховний Суд пояснив, що дії держреєстратора, яка просто зареєструвала юридичну особу за відсутності інших доказів не утворюють складу злочину
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Дії державного реєстратора, які полягали виключно в реєстрації юридичної особи, за відсутності доказів учинення ним інших дій, які б вказували на те, що він обернув на свою користь чуже майно, зловживаючи своїми повноваженнями, чи сприяв іншим особам у цьому за попередньою змовою, не утворюють складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 28 січня 2025 року по справі №642/3614/17.

Обставини справи

Державного реєстратора міської ради було обвинувачено в тому, що вона у змові із групою осіб в порушення ст. 27 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» здійснила державну реєстрацію юридичної особи без мети ведення статутної діяльності та внесла відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Суди попередніх інстанцій визнали невинуватою та виправдали державного реєстратора за ч. 5 ст. 191 КК.

У касаційній скарзі прокурор зазначив, що судами не перевірено підстави незаконної реєстрації юридичної особи та причетність виправданої до інших обвинувачених.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що повноваження виправданої як державного реєстратора на момент вчинення інкримінованих їй дій регламентувалися Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», згідно з яким вона повинна була перевірити подані для реєстрації документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи та протягом 3 днів з дня надходження документів провести реєстрацію юридичної особи (ст. 25 вказаного Закону в редакції, яка діяла станом на 23.02.2010).

Компетенцією реєстратора не охоплювалося винесення земельного питання на сесію міської ради, оперативність проходження документів у міській раді. Її повноваження були пов’язані виключно із реєстрацією юридичної особи.

Натомість швидкість прийняття рішень відповідними підрозділами міської ради і прийняття рішень, що стосувалися спірної земельної ділянки, були в компетенції інших посадових осіб міської ради. Сторона обвинувачення вважала виправдану безпосереднім виконавцем інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Однак за фактичними обставинами, зазначеними у обвинувальному акті, її роль зводилася до державної реєстрації обслуговуючого кооперативу, тобто фактично виправданою було реалізовано її безпосередні функціональні обов’язки як державного реєстратора.

Будь-яких доказів протиправності реєстрації юридичної особи у контексті інкримінованого кримінально-караного їй діяння сторона обвинувачення не надала.

У розглядуваній справі дії виправданої полягали виключно у реєстрації юридичної особи, а стороною обвинувачення не було надано доказів про здійснення нею таких дій, які б вказували на те, що державний реєстратор обернула на свою користь чуже майно, зловживаючи своїми повноваженнями у сфері державної реєстрації юридичних осіб чи сприяла іншим особам у цьому за попередньою змовою.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд судова практика

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Верховний Суд пояснив, що дії держреєстратора, яка просто зареєструвала юридичну особу за відсутності інших доказів не утворюють складу злочину

Дії виправданої полягали виключно у реєстрації юридичної особи, а стороною обвинувачення не було надано доказів, які б вказували на те, що державний реєстратор обернула на свою користь чуже майно, зловживаючи своїми повноваженнями.

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