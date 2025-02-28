Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року, будуть враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню на підприємствах.
Крім того, розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників будуть рахувати, виходячи з місячного періоду.
Відповідні зміни 28 лютого вніс Кабмін до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та до Критеріїв визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, тобто, до постанови №76. Як повідомляється йдеться про:
Крім того, визначено завдання Пенсійному фонду та Мінцифри протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг щодо відповідності умовам стосовно розміру нарахованої заробітної плати військовозобов’язаних працівників за визначений період.
Автор: Наталя Мамченко
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