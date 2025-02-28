Считать среднюю зарплату и общее количество работников для бронирования будут по-новому – Кабмин внес изменения

Работников, призванных на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года, будут учитывать в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию на предприятиях.
Кроме того, размер начисленной средней заработной платы работников будут рассчитывать, исходя из месячного периода.
Соответствующие изменения 28 февраля внес Кабмин в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и в Критерии определения предприятий, учреждений и организаций критически важными, то есть в постановление №76. Как сообщается, речь идет о:
Кроме того, определена задача Пенсионному фонду и Минцифры в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра обязательного государственного социального страхования и Единым государственным веб-порталом электронных услуг по соответствию условиям относительно размера начисленной заработной платы военнообязанных работников за определенный период.
Автор: Наталя Мамченко
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