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Считать среднюю зарплату и общее количество работников для бронирования будут по-новому – Кабмин внес изменения

15:46, 28 февраля 2025
В частности, правительство поручило учитывать в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию, уже мобилизованных после 18 мая 2024 года работников.
Считать среднюю зарплату и общее количество работников для бронирования будут по-новому – Кабмин внес изменения
Источник фото: GettyImages
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Работников, призванных на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года, будут учитывать в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию на предприятиях.

Кроме того, размер начисленной средней заработной платы работников будут рассчитывать, исходя из месячного периода.

Соответствующие изменения 28 февраля внес Кабмин в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и в Критерии определения предприятий, учреждений и организаций критически важными, то есть в постановление №76. Как сообщается, речь идет о:

  • учете в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию, работников, призванных на военную службу во время мобилизации после 18.05.2024;
  • неприменении к государственным органам требования о 72-часовой проверке сведений о работнике во время его бронирования;
  • сокращении до 5 дней срока для аннулирования отсрочки работников предприятий, учреждений, организаций;
  • введении месячного периода для критерия по размеру начисленной средней заработной платы работников при определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, определена задача Пенсионному фонду и Минцифры в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра обязательного государственного социального страхования и Единым государственным веб-порталом электронных услуг по соответствию условиям относительно размера начисленной заработной платы военнообязанных работников за определенный период.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины мобилизация бронирование

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