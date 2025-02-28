С 1 марта состоится индексация пенсий для более 10 млн украинцев — на сколько вырастут выплаты

Пенсии с 1 марта вырастут на 11,5% почти для 10 млн пенсионеров.

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Уже с 1 марта состоится индексация пенсий. Благодаря индексации для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Размер повышения рассчитывается индивидуально, но он не может составлять менее 100 и более 1500 гривен.

Размер индексации исчислен на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен – 12%; рост средней заработной платы за 2022-2024 годы – 11%.

С 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

79,6 тыс. пенсионеров – лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты

23,4 тыс. пенсионеров – бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

Минимальный размер повышения пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 гривен.

Максимальный размер индексации – до 1500 гривен.

Вышедшие на пенсию пенсионеры после 31 декабря 2024 года не подпадают под индексацию, поскольку их выплаты считаются актуальными.

Индексация также не коснется пенсионеров, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, что составляет 23 610 гривен.

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