Субсидии, которые люди не получили из-за несвоевременно поданных данных, доначислят — Денис Шмыгаль

Правительство приняло решение о доначислении субсидий.

Фото: opkho.com.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение, согласно которому будут доначислены субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных.

Он подчеркнул, что это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, а поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали.

По словам Шмыгаля, Кабмин урегулировал вопрос о субсидиях на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

«Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах», — добавил он.

Ранее Пенсионный фонд объяснил, какой договор нужно заключить с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

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