ВАКС оправдал экс-нардепа Александра Долженкова от обвинений в завладении 700 тысячами грн компенсации

ВАКС признал невиновным бывшего народного депутата Верховной Рады.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва от Оппозиционного блока Александра Долженкова от обвинений в завладении 700 тысячами грн компенсаций на аренду жилья в Киеве в период с 2015 по 2018 годы. Как указано, 28 февраля ВАКС вынес решение, которым признал нардепа невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В сообщении говорится, что экс-нардеп оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Суд также оставил без рассмотрения гражданский иск Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины, предъявленный к экс-нардепу о возмещении имущественного ущерба в размере 691 540 грн.

Кроме того, отменен арест, наложенный постановлением Апелляционной палаты ВАКС на его имущество.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.