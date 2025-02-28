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ВАКС виправдав екснардепа Олександра Долженкова від звинувачень у заволодінні 700 тисячами грн компенсації

15:30, 28 лютого 2025
ВАКС визнав невинуватим колишнього народного депутата Верховної Ради.
ВАКС виправдав екснардепа Олександра Долженкова від звинувачень у заволодінні 700 тисячами грн компенсації
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Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього народного депутата Верховної Ради України VIII скликання від Опозиційного блоку Олександра Долженкова від звинувачень у заволодінні 700 тисячами грн компенсацій на оренду житла в Києві в період з 2015-2018 років. Як вказується, 28 лютого ВАКС ухвалив рішення, яким визнав нардепа невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У повідомленні сказано, що екснардепа виправдано у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення

Суд також залишив без розгляду цивільний позов Управління справами Апарату ВР України, пред’явлений до екснардепа про відшкодування майнової шкоди у розмірі 691 540 грн. Крім того, скасовано арешт, накладений ухвалою Апеляційної палати ВАКС на його майно.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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депутат ВАКС

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