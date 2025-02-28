Когда налоговая может не учесть предоставленные плательщиком документы из-за проверки

В случае если присланные документы поступили в налоговую по завершении проверки, налоговики имеют право не принимать решения по результатам проведенной проверки и назначить внеплановую документальную проверку.

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Главное управление ГНС в Запорожской области сообщает, в каких случаях налоговая может не учитывать предоставленные налогоплательщиком документы из-за проверки.

Указывается, что в соответствии с пунктом 44.1 статьи 44 Налогового кодекса Украины (НКУ), для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, иных документов и информации, связанных с расчетом и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Налогоплательщикам запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, определенными в первом абзаце пункта 44.1 статьи 40 НКУ.

Согласно пункту 44.6 статьи 44 НКУ, если до завершения проверки или в сроки, определенные пунктом 86.7 статьи 86 НКУ, налогоплательщик не предоставляет должностным лицам контролирующего органа, проводящим проверку, документы (независимо от причин непредоставления, кроме случаев изъятия документов или их другого изъятия правоохранительными органами), подтверждающие показатели, отраженные таким налогоплательщиком в налоговой отчетности, считается, что такие документы отсутствовали у налогоплательщика на момент составления отчетности.

Если налогоплательщик после завершения проверки и до принятия решения контролирующим органом по результатам такой проверки предоставляет в порядке пункта 86.7 статьи 86 НКУ документы, подтверждающие показатели, отраженные в налоговой отчетности, но не поданные во время проверки, такие документы должны быть учтены контролирующим органом при рассмотрении вопроса о принятии решения.

Так, пунктом 86.7 статьи 87 НКУ установлено, что в случае несогласия налогоплательщика или его представителей с выводами проверки либо фактами и данными, изложенными в акте (справке) проверки (кроме внеплановой документальной проверки, проведенной в порядке, установленном подпунктом 78.1.5 пункта 78.1 статьи 78 НКУ), они имеют право подать свои возражения и дополнительные документы и пояснения, в том числе, но не исключительно, документы, подтверждающие отсутствие вины, наличие смягчающих обстоятельств или обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности согласно НКУ, в контролирующий орган, который проводил проверку налогоплательщика, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта (справки).

При этом в соответствии с подпунктом 39.5.2.20 подпункта 39.5.2 пункта 39.5 статьи 39 НКУ, в случае несогласия налогоплательщика или его представителя с выводами проверки либо фактами и данными, изложенными в акте по результатам проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки», они имеют право подать свои возражения в течение 30 дней со дня получения акта. При этом налогоплательщик имеет право подать вместе с возражениями или в согласованный срок документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

Согласно пункту 44.7 статьи 44 НКУ, если должностное лицо контролирующего органа, проводящее проверку, по каким-либо причинам отказывается учитывать документы, предоставленные налогоплательщиком в ходе проверки, налогоплательщик имеет право до завершения проверки направить их письмом с уведомлением о вручении и с описанием вложенного или предоставить непосредственно в контролирующий орган, проводящий проверку, копии таких документов (заверенные печатью налогоплательщика (при наличии печати) и подписью налогоплательщика – физического лица или должностного лица налогоплательщика – юридического лица).

Если в ходе проведения проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три дня до ее завершения либо если направленные в порядке, предусмотренном первым абзацем пункта 44.7 статьи 44 НКУ, документы поступили в контролирующий орган менее чем за три дня до окончания проверки, срок проведения проверки продлевается в порядке, установленном статьей 82 НКУ.

Если документы, направленные в порядке, предусмотренном первым абзацем пункта 44.7 статьи 44 НКУ, поступили в контролирующий орган после завершения проверки, контролирующий орган имеет право не принимать решения по результатам проведенной проверки и назначить внеплановую документальную проверку такого налогоплательщика.

Таким образом, в случае несогласия налогоплательщика или его представителей с выводами проверки либо фактами и данными, изложенными в акте (справке) проверки (за исключением внеплановой документальной проверки, проведенной в порядке, установленном подпунктом 78.1.5 пункта 78.1 статьи 78 НКУ), они имеют право подать свои возражения и дополнительные документы (в том числе подтверждающие показатели, отраженные в налоговой отчетности) и пояснения, в частности, но не исключительно, документы, подтверждающие отсутствие вины, наличие смягчающих обстоятельств или обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности согласно НКУ, в контролирующий орган, проводивший проверку налогоплательщика, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта (справки).

В случае проведения проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки» они имеют право подать свои возражения в течение 30 дней со дня получения акта. При этом документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений, подаются вместе с возражениями или в согласованный срок.

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