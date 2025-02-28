Практика судов
  1. В мире

Китай обещает «принять все необходимые меры» в ответ на новые пошлины США

15:22, 28 февраля 2025
Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлинына китайский импорт, которая вступит в силу 4 марта.
Китай обещает «принять все необходимые меры» в ответ на новые пошлины США
Источник фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китай предупредил, что ответит на дополнительные пошлины на китайский импорт, о которых объявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Bloomberg.

«Если США будут настаивать на своем, Китай ответит всеми необходимыми мерами для защиты своих законных прав и интересов», — заявил 28 февраля представитель Министерства торговли Китая. В ответ на предыдущий раунд пошлин этот департамент уже ранее обещал принять «соответствующие» меры.

Реакция Пекина последовала через несколько часов после того, как Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлины, которая вступит в силу 4 марта, ссылаясь на высокий уровень наркотрафика из соседних североамериканских стран и якобы роль Китая в этом процессе. Новые сборы являются продолжением предыдущей 10% пошлины, введенной ранее в этом месяце, и входят в широкий пакет торговых мер Трампа, охватывающих технологии и инвестиции.

Индекс китайских акций, котирующихся в Гонконге, углубил падение до 3,9%, что стало крупнейшим однодневным снижением с октября. Континентальный индекс CSI 300 упал на 1,9%, что может привести к первому недельному снижению за месяц.

Главный экономист Bloomberg Economics по Азии Чан Шу отметила, что существует риск того, что сдержанность Китая до этого момента «может смениться на более жесткий ответ — и значительно более разрушительную торговую войну».

Новые меры были введены без предупреждения и стали неожиданностью для официальных лиц обеих стран. По словам источников издания, ни одна из сторон на рабочем уровне не знала о введении дополнительных 10% пошлин.

Новые пошлины вступят в силу 4 марта, за день до того, как председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Народном съезде, крупнейшем политическом событии года в Китае, на котором его чиновники представят экономический план на 2025 год.

В своем официальном ответе на пошлины Пекин заявил, что надеется урегулировать разногласия путем диалога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Считать среднюю зарплату и общее количество работников для бронирования будут по-новому – Кабмин внес изменения

В частности, правительство поручило учитывать в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию, уже мобилизованных после 18 мая 2024 года работников.

Кабмин уволил Инну Богатых от должности заместителя министра юстиции

Инна Богатых отвечала в частности за обеспечение реализации государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых наложена санкция в виде блокирования активов по решению СНБО.

Кандидаты на должности судей апелляционных судов завершили выполнение практических заданий – их проверка продлится несколько месяцев

Большинство претендентов на должности судей апелляционных судов – судьи из судов первой инстанции.

Верховный Суд подтвердил приговор врачу, который не выполнил необходимые действия во время проведения пластической операции

Верховный Суд оставил в силе приговор врачу-анестезиологу, который во время проведения пластической операции по эстетической хирургии в виде коррекции скелета носа не осуществил надлежащего ухода за потерпевшей в период выхода ее из наркоза.

Верховный Суд указал, когда лица являются соисполнителями умышленного убийства, независимо от того, кто нанес последний удар

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда, который считал, что поскольку второй обвиняемый причинил телесное повреждение, которое не было причиной смерти потерпевшего, то это опровергает наличие у него умысла на убийство и исключает его причастность к смерти потерпевшего.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури