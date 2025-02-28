Китай обещает «принять все необходимые меры» в ответ на новые пошлины США

Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлинына китайский импорт, которая вступит в силу 4 марта.

Источник фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китай предупредил, что ответит на дополнительные пошлины на китайский импорт, о которых объявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Bloomberg.

«Если США будут настаивать на своем, Китай ответит всеми необходимыми мерами для защиты своих законных прав и интересов», — заявил 28 февраля представитель Министерства торговли Китая. В ответ на предыдущий раунд пошлин этот департамент уже ранее обещал принять «соответствующие» меры.

Реакция Пекина последовала через несколько часов после того, как Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлины, которая вступит в силу 4 марта, ссылаясь на высокий уровень наркотрафика из соседних североамериканских стран и якобы роль Китая в этом процессе. Новые сборы являются продолжением предыдущей 10% пошлины, введенной ранее в этом месяце, и входят в широкий пакет торговых мер Трампа, охватывающих технологии и инвестиции.

Индекс китайских акций, котирующихся в Гонконге, углубил падение до 3,9%, что стало крупнейшим однодневным снижением с октября. Континентальный индекс CSI 300 упал на 1,9%, что может привести к первому недельному снижению за месяц.

Главный экономист Bloomberg Economics по Азии Чан Шу отметила, что существует риск того, что сдержанность Китая до этого момента «может смениться на более жесткий ответ — и значительно более разрушительную торговую войну».

Новые меры были введены без предупреждения и стали неожиданностью для официальных лиц обеих стран. По словам источников издания, ни одна из сторон на рабочем уровне не знала о введении дополнительных 10% пошлин.

Новые пошлины вступят в силу 4 марта, за день до того, как председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Народном съезде, крупнейшем политическом событии года в Китае, на котором его чиновники представят экономический план на 2025 год.

В своем официальном ответе на пошлины Пекин заявил, что надеется урегулировать разногласия путем диалога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.