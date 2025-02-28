Кабмин уволил Инну Богатых от должности заместителя министра юстиции

Инна Богатых отвечала в частности за обеспечение реализации государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых наложена санкция в виде блокирования активов по решению СНБО.

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Правительство на заседании 28 февраля приняло решение уволить Инну Богатых от должности заместителя Министра юстиции Украины.

Инна Богатых отвечала в частности за обеспечение реализации государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых наложена санкция в виде блокирования активов, в том числе принятие мер по выявлению и розыску активов таких физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что она была назначена на должность в мае 2024 года.

Также уволены Константин Кошеленко от должности заместителя министра социальной политики по вопросам цифровизации и Александр Павличенко от должности главы Государственной службы экспортного контроля Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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