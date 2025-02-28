Кабмін звільнив Інну Богатих з посади заступника міністра юстиції

Інна Богатих відповідала зокрема за забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів за рішенням РНБО.

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Уряд на засіданні 28 лютого ухвалив рішення звільнити Інну Богатих з посади заступника Міністра юстиції України.

Інна Богатих відповідала зокрема за забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вжиття заходів до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, що її було призначено на посаду у травні 2024 року.

Також звільнено Костянтина Кошеленка з посади заступника міністра соціальної політики з питань цифровізації та Олександр Павліченка з посади голови Державної служби експортного контролю України.

Автор: Наталя Мамченко

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