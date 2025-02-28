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У Києві перевірять до 9000 перепусток для пересування під час комендантської години

16:51, 28 лютого 2025
У Києві виявлено випадки безпідставної видачі перепусток.
У Києві перевірять до 9000 перепусток для пересування під час комендантської години
Фото: TrueUA
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Київ ініціював масштабну перевірку перепусток, що дозволяють пересування містом у комендантську годину. Процес триватиме приблизно місяць. Про це повідомив речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі «Ми-Україна».

За його словами, перевірку запустили після виявлення випадку, коли документ було видано особі без належних підстав. З’ясувалося, що перепустку надав один із заступників Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Від 7800 до 9000 таких перепусток було видано і, враховуючи цей випадок, ми маємо підставу вважати, що серед них є частина, видана людям, які не мають належних підстав для пересування в комендантську годину», — зазначив Ієвлєв.

Водночас у Києві планують запровадити новий алгоритм видачі дозволів, який передбачає цифровізацію процесу. «Ми хочемо зробити цей процес цифровим, тому що там, де більше цифровізації, там завжди менше корупції», — додав речник КМВА.

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Київ комендантська година

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