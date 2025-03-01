З 1 квітня в Україні будуть застосовувати новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

Коефіцієнт буде поширюватися на всіх виробників та імпортерів сигарет.

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З 1 квітня цього року виробники та імпортери сигарет в Україні застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Про це повідомили у Державній податковій службі.

Як вказується, за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет склала 55,8%, тобто є меншою за нормативні 60%.

У ДПС пояснили, що коефіцієнт буде поширюватися на всіх виробників та імпортерів сигарет без фільтра та сигарет із фільтром.

Нагадаємо, що у податковій пояснили, як працюватиме електронна акцизна марка із використанням Електронної системи.

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