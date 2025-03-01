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С 1 апреля в Украине будет применяться новый коэффициент к акцизу на сигареты

12:08, 1 марта 2025
Коэффициент будет распространяться на всех производителей и импортеров сигарет.
С 1 апреля в Украине будет применяться новый коэффициент к акцизу на сигареты
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С 1 апреля этого года производители и импортеры сигарет в Украине будут применять коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Как указывается, по результатам декларирования плательщиками акциза за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составила 55,8%, то есть является ниже нормативных 60%.

В ГНС пояснили, что коэффициент будет распространяться на всех производителей и импортеров сигарет без фильтра и сигарет с фильтром.

Напомним, что в налоговой объяснили, как будет работать электронная акцизная марка с использованием Электронной системы.

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