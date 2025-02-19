В налоговой объяснили, как будет работать электронная акцизная марка с использованием Электронной системы

С 1 марта будут тестировать функционирование Электронной системы прослеживаемости отдельных видов подакцизных товаров.

Фото: obozrevatel.com

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Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с 1 марта 2025 будет стартовать тестовый режим функционирования Электронной системы прослеживаемости отдельных видов подакцизных товаров.

Там напомнили, что с 1 января 2026 года контроль за перемещением производимых или ввозимых товаров (алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах) будет осуществляться с помощью электронных марок акцизного налога. Это предусмотрено Законом Украины от 29 июня 2023 г. № 3173-IX.

Як працюватиме електронна акцизна марка із використанням Електронної системи?

Електронна система обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет забезпечує такі функціональні можливості:

- генеруватиме серійні номери електронних марок;

- формуватиме унікальні ідентифікатори та/або електронні марки;

- виконуватиме активацію, деактивацію та/або погашення електронних марок;

- складення, внесення змін та анулювання акцизного електронного документа, до якого вносяться відомості про переміщення продукції, на яку нанесені графічні елементи електронних марок.

Які дії замовників унікальних ідентифікаторів – виробників та імпортерів, які є учасниками тестового режиму функціонування Електронної системи?

- можуть наносити графічні елементи електронних марок акцизного податку на кожну окрему пляшку/пачку (одиничну упаковку) алкогольного напою, тютюнового виробу та рідин, що використовуються в електронних сигаретах відповідно до закону.

- одночасно дотримуватись діючого порядку маркування марками акцизного податку.

Податкова звертає увагу, що наразі законодавством не передбачено обов’язкової вимоги щодо маркування алкогольних напоїв графічними елементами електронних марок акцизного податку П- чи Г-подібним способом поверх ковпачка пляшки та при якому відбувається пошкодження (розривання) фізичного носія електронної марки акцизного податку під час відкупорювання (розкривання) товару. Виробники можуть використовувати інші методи маркування графічними елементами електронних марок акцизного податку.

Чинні правила до 2026 року

До впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками відповідно до Постанови КМУ № 1251. При цьому маркування алкогольних напоїв здійснюється таким чином:

- Для пляшок – марка наклеюється П- чи Г-подібним способом через горловину.

- Для упаковок (типу «Tetra Pak») – по осі верхньої площини.

- Кожна марка містить двомірний штрих-код швидкого реагування та лінійний штрих-код (містить інформацію про серію та номер марки), а також визначені реквізити:

позначення виду марки, що складається із слів та літер «алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)» – «АВ ЛГП», «алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)» – «АВ ВП», «алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)» – «АІ ЛГП», «алкоголь імпортний (виноробна продукція)» – «АІ ВП»;

індекс регіону України, що відповідає місцезнаходженню виробника;

серія із чотирьох літер і шестизначний номер марки;

місяць і рік, у якому вироблено марки;

сума акцизного податку, сплаченого за одиницю продукції;

реквізити покупця марки (код ЄДРПОУ).

Тестовий період (2025 рік)

З 1 березня до 31 грудня 2025 року триватиме тестування програмного забезпечення Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

- Продукція має бути маркована паперовими акцизними марками.

- Додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в скором времени в Украине заработает система еАкциз, которая полностью возьмет под контроль оборот алкогольных напитков и табачных изделий. Кабинет Министров принял нормативно правовые акты о порядке функционирования системы. Кабинет Министров принял нормативно правовые акты о порядке функционирования системы.

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