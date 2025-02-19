Когда работодатель должен выдавать расчетный лист по зарплате

Гоструда объясняет, что работнику при выплате зарплаты необходимо предоставлять расчетный лист о данных по суммам, относящимся к выплате, и вычетам из них.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило нюансы выдачи расчетных листков.

Статьей 110 Кодекса законов о труде Украины установлено, что при каждой выплате заработной платы собственник или уполномоченный им орган должен сообщить работнику о размерах оплаты труда, о данных, относящихся к периоду, за который производится оплата труда:

общая сумма заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

размеры и основания отчислений и удержаний из заработной платы;

сумма заработной платы, относящейся к выплате.

Сообщение владельцем работника о заработной плате должно производиться при каждой выплате зарплаты. Согласно ст. 115 КЗоТ аванс – это тоже заработная плата. Но размер аванса определяется ориентировочно, а не на основании документов о проделанной работе. И при выплате аванса нет возможности сообщить работнику любую другую информацию, кроме самой суммы аванса.

Как правило, на предприятии работнику при выплате заработной платы предоставляется расчетное письмо о данных по суммам, относящимся к выплате, и вычетам из них.

В то же время законодательством не предусмотрен запрет, в случае согласования работника, на предоставление ему информации о размере его заработной платы по указанному им электронному адресу.

Итак, руководствуясь вышеизложенным:

работодатель обязан уведомлять работника о размерах оплаты труда;

уведомление должно производиться при каждой выплате заработной платы;

четкой формы сообщения нет.

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