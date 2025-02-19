Коли роботодавець повинен видавати розрахунковий лист щодо зарплати

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило нюанси видачі розрахункових листків.
Статтею 110 Кодексу законів про працю України встановлено, що при кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про розміри оплати праці, про дані, що належать до періоду, за який проводиться оплата праці:
Повідомлення власником працівника про заробітну плату має провадитися під час кожної виплати зарплати. Відповідно до ст. 115 КЗпП аванс – це теж заробітна плата. Але розмір авансу визначається орієнтовно, а не на підставі документів про виконану роботу. І при виплаті авансу немає можливості повідомити працівникові будь-яку іншу інформацію, крім самої суми авансу.
Як правило, на підприємстві працівнику при виплаті заробітної плати надається розрахунковий лист про дані щодо сум, які належать до виплати, та відрахувань з них.
Водночас законодавством не передбачено заборони, у разі погодження працівника, на надання йому інформації про розмір його заробітної плати на вказану ним електронну адресу.
Отже, керуючись вищевикладеним: