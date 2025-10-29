Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Законом України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» № 4196-IX від 09.01.2025 було визнано таким, що втратив чинність Господарський кодекс України з дня введення в дію цього Закону, тобто з 28.08.2025.

Відтоді всі господарські відносини регулюються Цивільним кодексом України, спеціальними законами та новими нормативно-правовими актами.

Але, як виявилося, знають про це далеко не всі. В суди продовжують надходити протоколи контролюючих органів про притягнення українців до відповідальності на підставі порушення його норм, які скасовані.Це призводить до масового закриття адміністративних справ за відсутністю складу правопорушення.

Зокрема, в Збаразький районний суд надійшли матеріали від відділення поліції №4 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка проводила господарську діяльність без державної реєстрації як суб`єкта господарювання, а саме вів торгівлю ягодами (кавунами) з метою одержання прибутку. На думку поліцейських така особа порушила вимоги ст.3 та частини 2 ст.19 Господарського кодексу України, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.164 КУпАП.

Збаразький районний суд 16 жовтня 2025 року провадження у справі № 598/2004/25 закрив за відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення.

Суд звернув увагу, що Господарський кодекс України втратив чинність 28 серпня 2025 року на підставі Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об`єднань юридичних осіб» від 09 січня 2025 року.

Таким чином, у протоколі про адміністративного правопорушення неправильно зазначені банкетні норми, необхідні для притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.164 КУпАП.

Аналогічна історія відбулася у Богунському районному суді м. Житомира, до якого надійшли матеріали з Відділу державного нагляду (контролю) у Житомирській області про притягнення до адміністративної відповідальності щодо особи, яка здійснювала господарську діяльність без державної реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності, чим порушувала вимоги ч.1 ст.58 Господарського кодексу України, а саме: 28.08.2025 р. при здійсненні контрольно-розрахункової операції здійснила реалізацію одного лотка лохини та однієї дині на загальну суму 241,00 грн. перед проведенням фактичної перевірки.

Справу №295/12466/25 також довелося закрити через відсутність складу та події адміністративного правопорушення.

Суддя Корольовського районного суду м.Житомира закрив провадження у справі № 296/11019/25 за мтатеріалами, які надійшли від Головного управління ДПС у Житомирській області Держаної податкової служби України, про притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка під час проведення контрольно-розрахункової операції без застосування РРО продажу товарів (наданні послуг) продавала диню о 13 год 50 хв за ціною 146 грн та постійно здійснювала господарську діяльність без державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, чим, на думку податківців, порушила ч. 1 ст. 58 Господарського кодексу України.

Суд, при цьому, звернув увагу, що у протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що своїми діями особа порушила вимоги ч. 1ст. 58 Господарського кодексуУраїни.

Водночас Господарський кодекс Українивтратив чинність 28 серпня 2025 року на підставі Закону України № 4196-IX від 9 січня 2025 року.

Інших нормативно-правових актів, порушення яких допущено винуватцем у протоколі не зазначено.

Таким же чином поступив суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/19279/25. Згідно з матеріалами про адміністративне правопорушення, що надійшли від Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ДПП, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянка порушила порядок провадження господарської діяльності, а саме систематично протягом останнього року здійснювала господарську діяльність без державної реєстрації як суб`єкта господарської діяльності, чим порушила ст. 51 Господарського кодексу.

Тобто з 28.08.2025 року Господарський кодекс України, зокрема стаття 58, на яку робиться посилання в протоколі про адміністративне правопорушення, втрачає свою силу.

З урахуванням втрати сили Закону, порушення якого прописувалось в протоколі особі, а також заборони для суду самостійно відшуковувати інші джерела права та суттєво змінювати суть обвинувачення, тим самим перебирати на себе функції органу звинувачення та порушувати ключовий принцип незалежності органу правосуддя, суддя вважає, що в судовому засіданні не доведено склад та подію адміністративного правопорушення, а тому провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю за п.1 ст.247 КУпАП.

Суддя Снігурівського районного суду у справі № 485/1861/25 просто повернув для доопрацювання та належного оформлення матеріали, які надійшли від ВП 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, про притягнення до адміністративної відповідальності особи, яка здійснила продаж двох пачок цигарок "MARSHALL" за 130 грн. чим порушила вимоги ст.3 та ч.2 ст.19 Господарського кодексу України.

Суддя, при цьому зазначив, що з диспозиції ч.2 ст.164 КУпАП випливає, що вона носить бланкетний характер і передбачає відповідальність за вчинення ряду окремих незаконних діянь, які врегульовані законом.

Разом з цим, в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено положення якого саме закону порушено, оскільки Господарський кодекс України втратив чинність з 28 серпня 2025 року.

Усі ці рішення об’єднує одна логіка:

Господарський кодекс скасовано з 28.08.2025.

Статті 164 КУпАП є бланкетними — потребують посилання на чинний закон.

Контролюючі органи не вказують альтернативних норм.

Суд не може самостійно кваліфікувати дії чи змінювати її.

