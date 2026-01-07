17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт закону № 14353 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури визначення рівня володіння українською мовою. Зокрема передбачається запровадження сертифікаційних іспитів на рівень володіння українською мовою як іноземною та оптимізація процедури визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

Як пояснюють автори, законопроєкт розширює завдання Національної комісії зі стандартів державної мови у частині встановлення методів перевіряння рівня володіння українською мовою як іноземною.

Проєктом закону пропонується визначити шість рівнів володіння українською мовою як іноземною:

A1— початковий рівень володіння українською мовою як іноземною,

A2 — базовий рівень володіння українською мовою як іноземною,

B1 — рубіжний рівень володіння українською мовою як іноземною,

B2 — середній рівень володіння українською мовою як іноземною,

C1 — високий рівень володіння українською мовою як іноземною,

C2 — ґрунтовний рівень володіння українською мовою як іноземною.

Зокрема, змінами до деяких законів України щодо вдосконалення процедури визначення рівня володіння українською мовою передбачається, що особи, які мають намір набути громадянство України, зобов’язані засвідчити рівень володіння українською мовою як іноземною відповідно до Закону «Про громадянство України».

Таким чином пропонується запровадити проходження іспитів, що визначають рівень володіння українською мовою як іноземною. Складення іспитів передбачає виконання усних та письмових завдань. Для осіб з порушенням зору, слуху або мовлення можуть встановлюватися особливі умови.

Для отримання державного сертифіката або підвищення рівня володіння мовою іспит можна складати повторно необмежену кількість разів. Для громадян України іспит буде безоплатний.

Водночас порядок проведення іспитів має розробляє Національна комісія зі стандартів державної мови та затверджує Кабінет Міністрів України. Об’єктивність забезпечується завчасною публікацією інформації про програми, строки та порядок проведення, єдиними критеріями оцінювання та незалежністю іспитових комісій. Завдання для іспитів затверджує Національна комісія зі стандартів державної мови, яка може залучати наукові та освітні установи, зокрема Інститут української мови НАН України.

Складання іспиту передбачає отримання сертифікату. Він формується через «Іспитову систему для визначення рівня володіння державною мовою»; результати встановлюються не пізніше 15 календарних днів після іспиту. Також пропонується можливість отримати Е-сертифікат через Портал «Дія» на ім’я особи, якій видано державний сертифікат, він має містити унікальний код (QR, штрих-код або цифровий код) для перевірки у Реєстрі.

Згідно з запропонованими змінами передбачається, що результати іспитів можна оскаржити до Національної комісії зі стандартів державної мови, або адміністративного суду.

За прогнозами авторів, прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури визначення рівня володіння українською мовою» забезпечить оптимізацію процесів з організації та проведення іспитів для визначення рівня володіння українською мовою для різних цільових груп, популяризацію української мови, культури та освіти за кордоном, а також сприятиме утвердженню України в міжнародному співтоваристві. Водночас на його реалізацію пропонується виділити понад 17 мільйонів гривень у 2026 році.

