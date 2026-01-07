17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона № 14353 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры определения уровня владения украинским языком. В частности, предусматривается введение сертификационных экзаменов на уровень владения украинским языком как иностранным, а также оптимизация процедуры определения уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при выполнении служебных обязанностей.

Как объясняют авторы, законопроект расширяет задачи Национальной комиссии по стандартам государственного языка в части установления методов проверки уровня владения украинским языком как иностранным.

Проектом закона предлагается определить шесть уровней владения украинским языком как иностранным:

A1 — начальный уровень владения украинским языком как иностранным,

A2 — базовый уровень владения украинским языком как иностранным,

B1 — пороговый уровень владения украинским языком как иностранным,

B2 — средний уровень владения украинским языком как иностранным,

C1 — высокий уровень владения украинским языком как иностранным,

C2 — углублённый уровень владения украинским языком как иностранным.

В частности, изменениями в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедуры определения уровня владения украинским языком предусматривается, что лица, намеренные приобрести гражданство Украины, обязаны подтвердить уровень владения украинским языком как иностранным в соответствии с Законом «О гражданстве Украины».

Таким образом, предлагается ввести прохождение экзаменов, определяющих уровень владения украинским языком как иностранным. Сдача экзаменов предусматривает выполнение устных и письменных заданий. Для лиц с нарушениями зрения, слуха или речи могут устанавливаться особые условия.

Для получения государственного сертификата или повышения уровня владения языком экзамен можно сдавать повторно неограниченное количество раз. Для граждан Украины экзамен будет бесплатным.

В то же время порядок проведения экзаменов разрабатывает Национальная комиссия по стандартам государственного языка и утверждает Кабинет Министров Украины. Объективность обеспечивается заблаговременной публикацией информации о программах, сроках и порядке проведения, едиными критериями оценивания и независимостью экзаменационных комиссий. Задания для экзаменов утверждает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая может привлекать научные и образовательные учреждения, в частности Институт украинского языка НАН Украины.

Сдача экзамена предусматривает получение сертификата. Он формируется через «Экзаменационную систему для определения уровня владения государственным языком»; результаты устанавливаются не позднее 15 календарных дней после экзамена. Также предлагается возможность получить электронный сертификат через Портал «Дія» на имя лица, которому выдан государственный сертификат; он должен содержать уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой код) для проверки в Реестре.

Согласно предложенным изменениям предусматривается, что результаты экзаменов можно обжаловать в Национальной комиссии по стандартам государственного языка или в административном суде.

По прогнозам авторов, принятие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедуры определения уровня владения украинским языком» обеспечит оптимизацию процессов организации и проведения экзаменов для определения уровня владения украинским языком для различных целевых групп, популяризацию украинского языка, культуры и образования за рубежом, а также будет способствовать утверждению Украины в международном сообществе. В то же время на его реализацию предлагается выделить более 17 миллионов гривен в 2026 году.

