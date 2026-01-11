  1. В Україні

Прожитковий мінімум для працездатних осіб — що треба знати декларантам

19:48, 11 січня 2026
НАЗК зазначає, що під час декларування статків за 2025 звітний рік, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 3028 грн.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб — що треба знати декларантам
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що одним з показників, який має прямий вплив на коректність заповнення кількох розділів декларації та подальший фінансовий контроль з боку відомства є прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМ), встановлений на 1 січня звітного року.

НАЗК зазначає, що варто врахувати, що під час декларування статків за 2025 звітний рік, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб  становить 3028 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб напряму впливає на правила декларування активів:

  • у розділі 5 “Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)”;
  • у розділі 11 “Доходи, в тому числі подарунки” (в частині декларування подарунків,  вартість яких перевищує 5 ПМ);
  • у розділі 12 - “Грошові активи”;
  • у розділі 13 - “Фінансові зобов'язання”;
  • у розділі 14 - “Видатки та правочини суб'єкта декларування”.

Крім того, володіти інформацією про розмір ПМ важливо при поданні  повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ). У 2026 році розмір ПМ дорівнює 3 328 грн. Тому якщо декларант отримав дохід, придбав майно або здійснив видаток на понад 50 ПМ у 2026 році, тобто на понад 166,4 тис. грн, протягом 10 днів він зобов’язаний подати ПСЗ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під придбанням майна розуміється набуття рухомих і нерухомих активів, цінних паперів, інших активів, які перевищують зазначену вище суму. Видаток - витрата одним платежем (у готівковій чи безготівковій формі). 

Втім, якщо декларант отримав у подарунок спадщину або приватизував майно, але грошова оцінка такого майна не проводилась, і у правовстановлюючих документах вартість не визначена, ПСЗ не подається. Проте, інформація  про набуття активів зазначається у декларації за відповідний звітний період.

декларація НАЗК декларування електронна декларація

