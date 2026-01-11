Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — что нужно знать декларантам

НАПК отмечает, что при декларировании доходов за 2025 отчетный год размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 3028 грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что одним из показателей, который имеет прямое влияние на корректность заполнения нескольких разделов декларации и дальнейший финансовый контроль со стороны ведомства, является прожиточный минимум для трудоспособных лиц (ПМ), установленный на 1 января отчетного года.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц напрямую влияет на правила декларирования активов:

в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)»;

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» (в части декларирования подарков, стоимость которых превышает 5 ПМ);

в разделе 12 «Денежные активы»;

в разделе 13 «Финансовые обязательства»;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования».

Кроме того, владение информацией о размере ПМ важно при подаче уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (УСИ). В 2026 году размер ПМ составляет 3 328 грн. Поэтому если декларант получил доход, приобрел имущество или осуществил расход на сумму свыше 50 ПМ в 2026 году, то есть более 166,4 тыс. грн, в течение 10 дней он обязан подать УСИ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Под приобретением имущества понимается приобретение движимых и недвижимых активов, ценных бумаг и других активов, которые превышают указанную выше сумму. Расход — это трата одним платежом (в наличной или безналичной форме).

В то же время, если декларант получил в подарок наследство или приватизировал имущество, но денежная оценка такого имущества не проводилась и в правоустанавливающих документах стоимость не определена, УСИ не подается. Однако информация о приобретении активов указывается в декларации за соответствующий отчетный период.

