На Дніпропетровщині 12 січня діятимуть погодинні відключення світла — графіки

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на Дніпропетровщині.

У понеділок, 12 січня на Дніпропетровщині діятимуть графіки відключення світла.

Раніше в Укренерго заявляли, що завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

У ДТЕК зазначили, що відключення відбуватимуться за таким графіком:

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 12 січня.

Додамо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до початку березня, оскільки взимку енергосистема не справляється з високим рівнем споживання, зумовленим електроопаленням. Навіть за відсутності нових атак покращення можливе лише після зниження попиту на електроенергію з настанням теплішої погоди.

