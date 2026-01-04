  1. В Україні

Відключення світла в Україні можуть тривати щонайменше до березня – Інститут енергетичних стратегій

16:46, 4 січня 2026
За словами Юрія Корольчука, енергосистема не витримує зимового навантаження через масове електроопалення, стабілізація можлива лише з потеплінням.
Фото: stopcor
Відключення електроенергії в Україні триватимуть щонайменше до початку березня, оскільки взимку енергосистема не справляється з високим рівнем споживання, зумовленим електроопаленням. Навіть за відсутності нових атак покращення можливе лише після зниження попиту на електроенергію з настанням теплішої погоди. Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, суттєвих змін у графіках постачання електроенергії не варто очікувати щонайменше до початку березня. Він зазначив, що навіть за сприятливого сценарію — без нових масованих ракетних ударів і з можливістю проводити планові ремонти — енергосистема наразі не здатна швидко повернутися до стабільного режиму роботи.

Ключовим чинником, який утримує систему у напруженому стані, залишається високий рівень споживання електроенергії в холодний період. Значна частина домогосподарств використовує електрику не лише для побутових потреб, а й для обігріву, що суттєво збільшує навантаження на мережі. Як пояснив Корольчук, стабілізація можлива лише після зменшення споживання електроенергії на опалення, адже саме взимку це створює критичний тиск на систему.

Корольчук наголосив, що таке навантаження не може бути швидко компенсоване навіть за умови безперебійної роботи генерації. Саме тому енергетики змушені застосовувати тривалі та нерівномірні графіки відключень у регіонах.

За словами Корольчука, нещодавні короткочасні покращення в електропостачанні мали ситуативний характер і не свідчили про системні зміни. Під час новорічно-різдвяних свят споживання електроенергії в країні знизилося, що дозволило вивільнити близько 2000 МВт потужностей і тимчасово покращити баланс енергосистеми навіть за морозної погоди. Втім, після повернення до звичного робочого ритму та зростання споживання ситуація знову ускладнилася.

Корольчук підсумував, що реальну стабілізацію варто очікувати лише після завершення опалювального сезону, коли зменшення потреби в електроопаленні дозволить знизити навантаження на мережі та ефективніше розподіляти наявні генеруючі ресурси.

