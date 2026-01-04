Отключения света в Украине могут продолжаться как минимум до марта – Институт энергетических стратегий

По словам Юрия Корольчука, энергосистема не выдерживает зимней нагрузки из-за массового электроотопления, стабилизация возможна только с потеплением.

Отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой энергосистема не справляется с высоким уровнем потребления, обусловленным электроотоплением. Даже при отсутствии новых атак улучшение возможно только после снижения спроса на электроэнергию с наступлением более теплой погоды. Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, существенных изменений в графиках поставки электроэнергии не стоит ожидать как минимум до начала марта. Он отметил, что даже при благоприятном сценарии — без новых массированных ракетных ударов и с возможностью проводить плановые ремонты — энергосистема пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.

Ключевым фактором, который удерживает систему в напряженном состоянии, остается высокий уровень потребления электроэнергии в холодный период. Значительная часть домохозяйств использует электричество не только для бытовых нужд, но и для обогрева, что существенно увеличивает нагрузку на сети. Как пояснил Корольчук, стабилизация возможна только после уменьшения потребления электроэнергии на отопление, ведь именно зимой это создает критическое давление на систему.

Корольчук подчеркнул, что такая нагрузка не может быть быстро компенсирована даже при условии бесперебойной работы генерации. Именно поэтому энергетики вынуждены применять длительные и неравномерные графики отключений в регионах.

По словам Корольчука, недавние кратковременные улучшения в электроснабжении носили ситуативный характер и не свидетельствовали о системных изменениях. Во время новогодних и рождественских праздников потребление электроэнергии в стране снизилось, что позволило высвободить около 2000 МВт мощностей и временно улучшить баланс энергосистемы даже в морозную погоду. Впрочем, после возвращения к привычному рабочему ритму и роста потребления ситуация снова осложнилась.

Корольчук подытожил, что реальную стабилизацию стоит ожидать только после завершения отопительного сезона, когда уменьшение потребности в электроотоплении позволит снизить нагрузку на сети и более эффективно распределять имеющиеся генерирующие ресурсы.

