Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта

12:15, 13 марта 2026
В Раде уже заговорили о разделении Министерства развития общин и территорий Украины.
Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта
11 марта 2026 года состоялось важное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, во время которого парламентарии обсудили ключевые вызовы для транспортной отрасли и перспективы изменения системы государственного управления отраслью.

Встреча была посвящена ряду важных вопросов, которые непосредственно влияют на функционирование транспортной системы Украины. Речь шла о состоянии дорожной отрасли, сохранении автомобильных дорог, железнодорожных перевозках, функционировании морских портов, развитии пунктов пропуска на государственной границе, а также повышении безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте.

В рамках рассмотрения концептуальных предложений по совершенствованию структуры управления в сфере транспорта члены Комитета обсудили вопрос целесообразности разделения Министерства развития общин и территорий Украины и выделения из него центрального органа исполнительной власти по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Транспорт является одной из важнейших отраслей и призван удовлетворять потребности населения и общественного производства в перевозках. Именно транспортная система создает основу для функционирования экономических процессов, логистики и мобильности граждан. Поэтому в правительствах большинства стран Европы и мира существуют отдельные министерства, в ведении которых находится сфера транспорта и инфраструктуры.

Во время заседания особенно подчеркивалось значение эффективной работы транспортно-дорожного комплекса в условиях продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину.

Обеспечение стабильного функционирования транспортной инфраструктуры и налаживание логистических цепочек имеет ключевое значение для поддержания экономики государства. Речь идет о возможности осуществлять бесперебойные перевозки гуманитарных и военных грузов, продовольствия, товаров, а также пассажиров в и из стран Европы и мира.

Участники заседания подчеркнули, что эффективная координация работы транспортной системы требует четкой организации и надлежащего управления со стороны профильного государственного органа.

По итогам обсуждения Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры принял решение о целесообразности разделения Министерства развития общин и территорий Украины путем выделения из него центрального органа исполнительной власти по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Кроме того, Комитет решил направить соответствующее обращение Премьер-министру Украины Юлии Свириденко с предложением рассмотреть этот вопрос на заседании правительства.

Таким образом, вопрос изменения структуры государственного управления транспортной отраслью может быть вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, что станет следующим этапом обсуждения возможных институциональных изменений в сфере транспорта и инфраструктуры Украины.

Автор: Тарас Лученко

Верховная Рада Украины транспорт Министерство развития общин и территорий

