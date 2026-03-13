СБУ задержала «крота», который готовил удар по командиру 3-го армейского корпуса Билецкому

Подозреваемого задержали на территории гарнизона.

В Службе безопасности Украины сообщили, что РФ пыталась ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны — Андрея Билецкого. По результатам упреждающих действий был задержан российский агент, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

По версии следствия, чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Как установило расследование, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения.

«Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать “грифованную” информацию у коллег по службе. Одновременно с этим фигурант должен был “слить” оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел», — отметили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и разоблачили российского «крота» еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого были поэтапно задокументированы его контакты с россиянами и обезопасены локации соответствующих Сил обороны.

На финальном этапе спецоперации подозреваемого задержали на территории гарнизона.

По материалам дела, фигурант был завербован российскими спецслужбами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ.

Для конспирации связи с противником агент регулярно удалял сообщения из переписки.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

