  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина отказался от «боевой» повестки, потому что не может оставить больную мать — суд назначил 3 года лишения свободы

11:47, 13 марта 2026
Несмотря на объяснения об уходе за матерью, суд не нашел подтверждений для отсрочки и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации.
Гадячский районный суд Полтавской области осудил военнообязанного к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Мужчина отказался получать повестку и не прибыл в ТЦК для отправки в воинскую часть, хотя медицинская комиссия признала его годным к военной службе.

Приговором от 5 марта 2026 года по делу № 526/383/25 мужчина осужден по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обстоятельства дела

9 декабря 2024 года обвиняемого, который состоял на воинском учете в ТЦК и был признан ВЛК годным, включили в состав команды для отправки в воинскую часть. В тот же день мужчине вручили повестку с требованием прибыть в 21:00 в территориальный центр комплектования для дальнейшего направления в воинскую часть.

Однако обвиняемый отказался получать повестку, о чем уполномоченные лица составили акт и предупредили его об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Несмотря на это мужчина не прибыл в ТЦК в назначенное время и не сообщил о причинах неявки, хотя имел реальную возможность это сделать. Суд пришел к выводу, что такими действиями он умышленно уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в условиях военного положения.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Он пояснил, что ранее во время прохождения медицинской комиссии был ограниченно годным, имеет проблемы со здоровьем — в частности с сердцем и щитовидной железой. По его словам, он также не явился в военкомат после предыдущей повестки, из-за чего был объявлен в розыск.

Обвиняемый отметил, что отказался получать повестку 9 декабря 2024 года, поскольку не может оставить мать, которая, по его словам, нуждается в уходе. Также он сообщил, что его отец и брат служат в Вооруженных силах Украины.

Однако суд критически оценил справку органа местного самоуправления о необходимости сопровождения матери к врачам, поскольку никаких медицинских документов или иных подтверждений суду предоставлено не было. Поэтому суд пришел к выводу, что законных оснований для отсрочки от мобилизации обвиняемый не имел.

Суд подчеркнул, что в условиях военного положения и вооруженной агрессии РФ против Украины исполнение гражданами обязанности по защите государства имеет особое значение.

В приговоре также приведена правовая позиция Верховного Суда, изложенная в постановлении от 22 октября 2024 года по делу № 629/2438/23, согласно которой наказание за уклонение от мобилизации должно выполнять превентивную функцию — предотвращать совершение подобных правонарушений другими лицами.

Суд отметил, что назначение наказания с испытанием в таких делах может негативно влиять на воинскую дисциплину и мотивацию военнослужащих, поэтому оснований для применения ст. 75 УК Украины в данном случае нет.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого. Мужчина ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет малолетнего ребенка, не состоит на учете у психиатра и нарколога, осуществлял донаты на нужды ВСУ.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В то же время суд подчеркнул, что уклонение от мобилизации в условиях военного положения представляет повышенную общественную опасность, поскольку может подрывать воинскую дисциплину и систему комплектования Вооруженных сил.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины) и назначил ему 3 года лишения свободы.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу не избиралась.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания и приведения приговора в исполнение.

Приговор может быть обжалован в Полтавский апелляционный суд в течение 30 дней через Гадячский районный суд.

повестка судебная практика приговор ТЦК мобилизация военнообязанный

