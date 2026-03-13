Редакцию «Правительственного курьера» реорганизуют: государственное предприятие станет ООО

100% долей в уставном капитале нового общества будут принадлежать государству.

Кабмин распоряжением №219-р решил реорганизовать государственное предприятие редакция газеты «Правительственный курьер».

Предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Правительственный курьер», 100% долей в уставном капитале которого будут принадлежать государству.

Правительство назначило комиссию по преобразованию предприятия. Ее возглавил главный редактор государственного предприятия редакция газеты «Правительственный курьер» Сергей Брага. В состав комиссии также вошли заместитель главного редактора Павел Беба, юрисконсульт Евгения Рудюк, экономист Наталия Марчук и заведующая отделом информационно-технических решений Елена Нехай.

Комиссия должна уведомить орган государственной регистрации о решении о реорганизации, подготовить план преобразования предприятия и подать его на утверждение правительству. Кроме того, она должна подать правительству передаточный акт имущества, которое внесут в уставный капитал новосозданного общества.

Кредиторы предприятия могут заявить свои требования в течение двух месяцев со дня опубликования уведомления о реорганизации. Заявления необходимо направлять в письменной форме на почтовый адрес предприятия.

Также правительство назначило инвентаризационную комиссию предприятия. Ее возглавил Сергей Брага. В состав комиссии вошли главный бухгалтер Наталия Ярошенко, юрисконсульт Евгения Рудюк, заведующий отделом организационного обеспечения Михаил Кирпач и заместитель заведующего отделом информационно-технических решений Владимир Гриценко.

Инвентаризационная комиссия должна провести инвентаризацию имущества предприятия, подготовить сводный акт по ее результатам и подать его на утверждение Кабмину. Ответственность за проведение инвентаризации и достоверность ее результатов возложена на председателя и членов комиссии.

