  1. В Украине

Редакцию «Правительственного курьера» реорганизуют: государственное предприятие станет ООО

10:53, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
100% долей в уставном капитале нового общества будут принадлежать государству.
Редакцию «Правительственного курьера» реорганизуют: государственное предприятие станет ООО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин распоряжением №219-р решил реорганизовать государственное предприятие редакция газеты «Правительственный курьер».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Правительственный курьер», 100% долей в уставном капитале которого будут принадлежать государству.

Правительство назначило комиссию по преобразованию предприятия. Ее возглавил главный редактор государственного предприятия редакция газеты «Правительственный курьер» Сергей Брага. В состав комиссии также вошли заместитель главного редактора Павел Беба, юрисконсульт Евгения Рудюк, экономист Наталия Марчук и заведующая отделом информационно-технических решений Елена Нехай.

Комиссия должна уведомить орган государственной регистрации о решении о реорганизации, подготовить план преобразования предприятия и подать его на утверждение правительству. Кроме того, она должна подать правительству передаточный акт имущества, которое внесут в уставный капитал новосозданного общества.

Кредиторы предприятия могут заявить свои требования в течение двух месяцев со дня опубликования уведомления о реорганизации. Заявления необходимо направлять в письменной форме на почтовый адрес предприятия.

Также правительство назначило инвентаризационную комиссию предприятия. Ее возглавил Сергей Брага. В состав комиссии вошли главный бухгалтер Наталия Ярошенко, юрисконсульт Евгения Рудюк, заведующий отделом организационного обеспечения Михаил Кирпач и заместитель заведующего отделом информационно-технических решений Владимир Гриценко.

Инвентаризационная комиссия должна провести инвентаризацию имущества предприятия, подготовить сводный акт по ее результатам и подать его на утверждение Кабмину. Ответственность за проведение инвентаризации и достоверность ее результатов возложена на председателя и членов комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за финансовые нарушения не менялись 30 лет: в Раде предлагают обновить размеры

В Раде предлагают пересмотреть административную ответственность за нарушения в сфере финансового законодательства.

Комитет ВР рассмотрит законопроект о реестре счетов и новых правилах финмониторинга

Законопроект позволит ряду государственных органов получать данные о счетах украинцев из реестра в автоматизированном режиме

Иностранных волонтеров во время войны освободят от требования долгосрочной визы для получения вида на жительство

Верховная Рада приняла Закон, который отменяет требование получения долгосрочной визы для иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в гуманитарной или волонтерской деятельности в Украине.

Первые послевоенные выборы: как власть планирует организовать голосование для миллионов украинцев за пределами страны

Украинская власть готовит законопроект для первых послевоенных выборов за рубежом и решения спорных вопросов относительно голосования на территории рф и рб.

Марина Барсук: Легитимность решений съезда судей не подлежит сомнению, а трехминутный регламент для кандидатов РСУ — это вызов для лучших

Новоизбранный член Совета судей Украины, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в интервью рассказала о закулисье ХХ съезда судей и вопросе баланса между независимостью и ответственностью судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]