Комитет ВР рассмотрит законопроект о реестре счетов и новых правилах финмониторинга

Законопроект позволит ряду государственных органов получать данные о счетах украинцев из реестра в автоматизированном режиме

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз проведет очередное заседание, на котором рассмотрит проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) (№ 14327 от 23.12.2025, Кабинет Министров Украины).

Законопроект разработан с целью приведения законодательства в сфере предотвращения и противодействия в соответствие с актами права Европейского Союза (acquis ЕС), что является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA.

SEPA (Единая зона платежей в евро) — это более 500 миллионов потенциальных клиентов, это переводы, которые идут не днями, а секундами, и комиссии, которые стремятся к нулю. Для рядового украинца вход в SEPA будет означать, что отправить деньги родственникам в Германию или Италию станет так же просто, дешево и быстро, как перекинуть средства из ПриватБанка на монобанк.

Для государства — это маркер доверия и требование времени. Техническая и законодательная готовность к SEPA является одним из ключевых приоритетов на пути в ЕС. Принятие этого законопроекта — это последний формальный шаг перед подачей официальной заявки в Европейский платежный совет.

Наиболее резонансная норма законопроекта — создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Он будет аккумулировать данные о том, в каком банке, когда и какой счет (или сейф) открыло физическое лицо. Сами по себе эти данные не раскрывают суммы на счетах или содержимое сейфов, но они становятся «маячками» для фискальных и правоохранительных органов, которые теперь точно знают, куда именно им направлять запросы.

Законопроект предлагает существенно расширить доступ контролирующих органов к информации о счетах.

Доступ к реестру получат не только налоговая (ГНС) и финансовая разведка (Госфинмониторинг), но и НАБУ, ГБР, СБУ, Нацполиция, органы прокуратуры, исполнительная служба и частные исполнители. Изменения в Закон «О банках и банковской деятельности» фактически нивелируют банковскую тайну для этих органов, позволяя получать данные из реестра в автоматизированном режиме.

Банки будут обязаны предоставлять Минфину сведения о счетах, операциях и остатках лиц, которые претендуют на государственные выплаты или уже получают их.

Отдельный блок изменений касается детенизации сложной собственности. Вводится Реестр конечных бенефициарных владельцев трастов и других подобных образований. Украина вплотную приближается к стандартам FATF, требуя раскрывать информацию о доверительных собственниках, учредителях и выгодоприобретателях даже сложных иностранных юридических структур.

Теперь государство будет значительно более пристально следить за тем, кто на самом деле владеет компаниями.

Внесение заведомо недостоверных сведений о конечных бенефициарах (КБВ) грозит компании штрафом в размере 510 000 грн (30 000 необлагаемых минимумов). За несвоевременное представление информации — 170 000 грн.

Копия паспорта КБВ должна быть заверена не ранее чем за три месяца до подачи регистратору. Это исключает использование устаревших данных в сложных структурах собственности.

НБУ получает право действовать «немедленно и публично». В случае нарушения банком или финансовым учреждением законодательства в сфере финмониторинга регулятор обязан опубликовать информацию о мерах воздействия (штрафы, ограничения операций или отзыв лицензии) в течение 5 рабочих дней.

Отдельного внимания заслуживают изменения в Кодекс законов о труде и кодексы административного и гражданского судопроизводства. Они вводят понятие «разоблачитель в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов». Это не просто «информатор», а лицо, наделенное мощным иммунитетом.

Законопроект фактически приравнивает разоблачителей в сфере финмониторинга к разоблачителям коррупции.

Трудовой иммунитет: работника, который сообщил о подозрительных операциях или нарушениях правил AML, запрещено увольнять, привлекать к дисциплинарной ответственности или подвергать любым «негативным мерам воздействия».

Презумпция виновности работодателя: в судах вводится особый порядок доказывания. Если разоблачитель заявляет о давлении, именно работодатель должен доказать в суде, что его решение (например, увольнение или лишение премии) не было местью за обращение.

Бесплатная правовая помощь: разоблачители получают право на все виды бесплатной юридической помощи для защиты своих прав.

Важно: статус разоблачителя теперь могут получить даже кандидаты на должность (если узнали о нарушении во время собеседования) или бывшие сотрудники.

Изучив законопроект, специалисты ГНЕУ указали на многочисленные системные противоречия:

Законопроект предлагает хранить данные в реестрах лишь 5 лет с возможностью продления. Это прямо противоречит закону «О публичных электронных реестрах», который гарантирует бессрочное хранение данных.

Право налоговой требовать «дополнительную информацию» для установления владельца траста не конкретизировано. Это создает коррупционные риски, поскольку чиновник по собственному усмотрению будет определять, что именно ему «необходимо» знать.

Больше всего замечаний вызвала идея создания отдельного института «разоблачителей в сфере финмониторинга».

Законопроект создает парадокс: разоблачители коррупции имеют право на денежное вознаграждение и статус в уголовном процессе, а «финансовые» разоблачители, согласно проекту, — нет. Почему один тип разоблачителей защищен больше, чем другой?

В КАСУ предлагается возложить обязанность доказывания на работодателя автоматически. Юристы считают это опасным: сначала истец должен хотя бы минимально обосновать, что давление связано именно с его статусом разоблачителя, иначе суды будут завалены необоснованными исками.

Отдельный «привет» разработчикам законопроекта передали за использование терминологии, которой нет в УК Украины. Например, запрет на управление финансовыми учреждениями для лиц, имеющих судимость, распространяется и на их «соучастников». Однако Уголовный кодекс не знает такого термина — есть «соучастники», «исполнители» и т. п. Использование несуществующих юридических категорий делает норму невозможной для исполнения.

Автор: Тарас Лученко

