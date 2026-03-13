Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

Апелляционная инстанция в Киеве пересмотрела дело о долге за жилищно-коммунальные услуги, который накапливался в течение многих лет. Суд подробно проанализировал: как во время военного положения применяются нормы гражданского законодательства и правительственные постановления относительно начисления штрафных финансовых санкций. В результате часть требований была удовлетворена, а решение суда первой инстанции – изменено.

Исковые требования – 86 тысяч гривен

Киевский апелляционный суд рассмотрел в порядке письменного производства гражданское дело №758/5265/24 по апелляционной жалобе жилищно-строительного кооператива о взыскании задолженности за предоставленные услуги, 3% годовых и инфляционных потерь.

По данным кооператива, долги жильцов квартиры в Подольском районе накапливались в течение девяти лет – с 1 января 2015 года до 1 апреля 2024 года. Общая сумма заявленных требований – 86007,99 грн. Истец обосновывал свои требования тем, что ответчики проживают в общей квартире и фактически пользуются услугами, которые организует и обеспечивает ЖСК.

Согласно уставу кооператива, утверждённому ещё в 2016 году, он функционирует для организации содержания дома, проведения ремонтов, обеспечения теплоснабжения, горячей воды и других коммунальных сервисов для членов кооператива. Все расходы на эти услуги должны покрываться за счёт взносов жильцов.

В материалах дела содержались документы, подтверждающие, что кооператив действительно заключал договоры с поставщиками коммунальных ресурсов. В частности, речь шла о договоре на поставку тепловой энергии, договоре на поставку газа и соглашении о централизованном снабжении горячей водой. Таким образом, кооператив фактически выступал балансодержателем дома и посредником между поставщиками услуг и жильцами.

Расчёт задолженности был сформирован на основании данных лицевого счёта квартиры. Из него следовало, что за указанный период накопилась задолженность 55176,57 грн основного долга. Кроме этого, кооператив начислил инфляционные потери в размере 23465,78 грн, 3% годовых – в сумме 7365,65 грн, а также оплату судебного сбора – 1280 грн.

Подольский районный суд города Киева частично удовлетворил иск. Первая инстанция пришла к выводу, что факт предоставления жилищно-коммунальных услуг и их неоплаты подтверждается материалами дела. Поэтому суд постановил взыскать с ответчиков солидарно основную сумму долга – 55176,57 грн. В то же время в части взыскания инфляционных потерь и трёх процентов годовых суд отказал.

Позиция первой инстанции основывалась на том, что в период действия военного положения применяются специальные правила, ограничивающие возможность взыскания дополнительных финансовых санкций. Суд сослался на нормы гражданского законодательства о освобождении заёмщиков от ответственности по кредитным обязательствам во время военного положения. Кроме того, истец не предоставил отдельного расчёта инфляционных потерь и процентов за период до начала войны.

Такое решение кооператив не удовлетворило. Представительница ЖСК подала апелляционную жалобу, в которой подчеркнула: суд неправильно применил нормы материального права и фактически приравнял отношения по коммунальным платежам к кредитным правоотношениям. Именно это, по убеждению истца, стало причиной отказа в части заявленных требований.

Инфляция не на паузе: мораторий – не навсегда

Рассматривая дело, коллегия судей пришла к выводу, что решение первой инстанции в части финансовых санкций было принято с ошибочным применением норм права.

Апелляционный суд прежде всего обратил внимание на правовую природу правоотношений между сторонами. В данном деле речь идёт не о кредите или займе, а об оплате жилищно-коммунальных услуг. Это принципиально важно, поскольку пункт 18 Заключительных и переходных положений ГК Украины, на который ссылался суд первой инстанции, касается именно кредитных правоотношений. Его действие распространяется на договоры займа или кредита и предусматривает освобождение заёмщика от ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства во время военного положения.

Апелляционный суд подчеркнул, что эти положения не могут автоматически применяться к спорам об оплате коммунальных услуг. Отношения между кооперативом и жильцами дома регулируются другими нормами – прежде всего Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и положениями ГК Украины о выполнении взятых обязательств.

В то же время суд учёл ещё один нормативный акт – Постановление Кабинета Министров Украины №206 от 5 марта 2022 года. Именно этот документ установил специальные правила оплаты коммунальных услуг в период военного положения. Данное Постановление предусматривало запрет на начисление штрафных санкций, инфляционных потерь и процентов годовых по долгам населения за жилищно-коммунальные услуги. Однако позже правительство изменило подход к этому вопросу: в конце 2023 года постановлением Кабинета Министров №1405 было уточнено, что ограничение на начисление санкций применяется только к территориям, где ведутся боевые действия или которые находятся под оккупацией. С учётом этого Киев не подпадает под такую категорию после прекращения активной фазы боевых действий.

Именно поэтому апелляционная инстанция сделала более дифференцированный вывод. По мнению коллегии судей, начисление инфляционных потерь и трёх процентов годовых запрещено лишь за период с 24 февраля 2022 года до 30 декабря 2023 года, когда действовал соответствующий правительственный запрет. Напротив, за другие периоды такие начисления являются правомерными. Проверив расчёт, представленный кооперативом, суд пришёл к выводу, что он соответствует требованиям законодательства. Коллегия судей установила: местный суд ошибочно не дал ему надлежащей оценки, считая, что такого расчёта вообще нет в материалах дела.

Исследовав материалы дела, апелляционный суд постановил: жалобу ЖСК – удовлетворить частично; решение Подольского районного суда города Киева в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании 3% годовых и инфляционных потерь – отменить и принять в этой части новое судебное решение о частичном удовлетворении иска; взыскать солидарно с должников в пользу кооператива 18086,15 грн – 3% годовых в размере 4820,33 грн и инфляционные потери в размере 13265,82 грн.

Учитывая военное положение в стране, рассмотренное дело стало важным для практики применения финансовой ответственности за коммунальные долги во время войны. Суд фактически определил баланс между защитой потребителей в период военного положения и правом поставщиков услуг на компенсацию потерь от инфляции и просрочки платежей. Мораторий на штрафные санкции имеет чёткие временные рамки и не может применяться автоматически ко всем периодам просрочки.

Автор: Валентин Коваль

