ВСП объявил прием документов на должности заместителей главы Государственной судебной администрации

Документы принимают до 14 апреля.

Высший совет правосудия объявил о наличии двух вакантных должностей заместителей Председателя Государственной судебной администрации Украины.

Заместители Председателя ГСА Украины назначаются на должность и освобождаются от должности Высшим советом правосудия.

С учетом действия военного положения отбор кандидатов будет осуществляться без проведения конкурсного отбора.

Должностной оклад — 76 034 гривны, также предусмотрена надбавка к должностному окладу за ранг государственного служащего, надбавка за выслугу лет. Также предусмотрены месячная или квартальная премия, денежная помощь, выплачиваемая при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и другие доплаты, предусмотренные законами Украины.

Прием документов осуществляется до 24:00 14 апреля, если документы подаются в электронной форме, или до 17:00 14 апреля, если документы подаются лично.

В случае подачи документов в электронном виде документы, необходимые для участия в отборе, кандидат на должность сканирует в порядке (очередности), предусмотренном пунктом 3 этих Условий, и направляет в ВСП одним PDF-файлом без наложения КЭП. Распечатанные заявления, входящие в пакет документов, перед сканированием кандидат лично подписывает шариковой ручкой.

Документы принимаются в электронной форме на электронную почту: [email protected], или в бумажной форме по адресу: ул. Студенческая, 12-А, г. Киев, 04050.

