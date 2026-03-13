Пенсионеры и ВПЛ получат по 1500 гривен в апреле — что известно о выплате

Пособие будет начислено пенсионерам, ВПЛ и другим получателям социальных выплат.

Министерство социальной политики Украины готовит программу целевой поддержки граждан, которые больше всего нуждаются в помощи. В апреле пенсионеры и получатели социальных выплат получат единовременную доплату в размере 1500 гривен. Об этом сообщили в ведомстве.

Доплату начислят пенсионерам по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, получателям пособия по инвалидности и малообеспеченным семьям. Также ее получат внутренне перемещенные лица из числа получателей социальной помощи, семьи с детьми и другие граждане, получающие базовую социальную поддержку.

Обращаться дополнительно для получения выплаты не нужно. Средства будут автоматически зачислены на банковские счета или выплачены через Укрпочту.

В министерстве отметили, что выплаты будут осуществляться в рамках действующих бюджетных программ.

