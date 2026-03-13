  1. В Украине

На портале «Дія» разрешили резервировать работников оборонных предприятий с нарушениями воинского учета

14:14, 13 марта 2026
На портале «Дія» запущена функция временного резервирования специалистов оборонных предприятий на срок до 45 дней.
На портале «Дія» разрешили резервировать работников оборонных предприятий с нарушениями воинского учета
Предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, имеющие критически важное значение для нужд ВСУ, получили возможность резервировать работников даже при наличии нарушений воинского учета. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новая возможность заработала на портале «Дія» и предусматривает временное бронирование работников на срок до 45 календарных дней. За это время работник может урегулировать свои учетные данные, а предприятие — продолжать выполнение оборонных задач.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив, для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов. По его словам, запуск этой услуги в «Дії» должен упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств.

Воспользоваться сервисом могут предприятия, включенные в Единый перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса или имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ. Подать заявку могут руководители компаний, подписанты или уполномоченные лица.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи, выбрать сервис «Бронирование работников» и при подаче заявления указать категорию «Работники с нарушением воинского учета». После внесения данных и подписания заявления статус его рассмотрения будет отображаться в личном кабинете заявителя.

В министерстве ожидают, что новая возможность позволит предприятиям оборонного сектора быстрее привлекать специалистов и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.

