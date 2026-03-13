  1. В Україні

У Дії дозволили бронювати працівників оборонних підприємств із порушеннями військового обліку

14:14, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На порталі «Дія» запустили тимчасове бронювання фахівців оборонних підприємств терміном до 45 днів.
У Дії дозволили бронювати працівників оборонних підприємств із порушеннями військового обліку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, які є критично важливими для потреб ЗСУ, отримали можливість бронювати працівників навіть за наявності порушень військового обліку. Про це повідомили у Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нова можливість запрацювала на порталі Дія і передбачає тимчасове бронювання працівників на строк до 45 календарних днів. За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство — продовжувати виконання оборонних завдань.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців. За його словами, запуск цієї послуги в «Дії» має спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв.

Скористатися сервісом можуть підприємства, включені до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або ті, що мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заяву можуть керівники компаній, підписанти або уповноважені особи.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати сервіс «Бронювання працівників» та під час подання заяви вказати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Після внесення даних і підписання заяви статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

У міністерстві очікують, що нова можливість дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

оборона Дія бронювання військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

ТЦК заборонять примусово затримувати людей з вулиць: у Верховну Раду внесли законопроєкт

У Раді пропонують врегулювати перевірку військово-облікових документів і вручення повісток.

Судовий процес щодо усиновлення прискорять: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає, що рішення у справах про усиновлення ухвалюватиме лише суддя, без участі присяжних.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]