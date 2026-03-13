У Дії дозволили бронювати працівників оборонних підприємств із порушеннями військового обліку

На порталі «Дія» запустили тимчасове бронювання фахівців оборонних підприємств терміном до 45 днів.

Підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, які є критично важливими для потреб ЗСУ, отримали можливість бронювати працівників навіть за наявності порушень військового обліку. Про це повідомили у Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нова можливість запрацювала на порталі Дія і передбачає тимчасове бронювання працівників на строк до 45 календарних днів. За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство — продовжувати виконання оборонних завдань.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців. За його словами, запуск цієї послуги в «Дії» має спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв.

Скористатися сервісом можуть підприємства, включені до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або ті, що мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заяву можуть керівники компаній, підписанти або уповноважені особи.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати сервіс «Бронювання працівників» та під час подання заяви вказати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Після внесення даних і підписання заяви статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

У міністерстві очікують, що нова можливість дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.

