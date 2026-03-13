У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

фото: ВРУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано відповідний проєкт № 15062. Його мета — доручити Кабінету Міністрів України невідкладно створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів — вищий координаційний орган, який координуватиме координаційну діяльність усіх координаційних органів, створених при Президентові та Кабінеті міністрів України.

За час триваючої повномасштабної збройної агресії Росії проти України, з метою ефективного протистояння викликам війни, в Україні було створено велику кількість координаційних органів при Президентові та Кабінеті міністрів України, таких як штаби, центри та інші. Зокрема, були створені такі координаційні органи:

Енергетичний селектор при Президентові;

Штаб із ліквідації наслідків ударів рф по енергетиці;

Координаційний центр з питань тимчасово окупованих територій та територій бойових дій;

Координаційний штаб при Кабінеті Міністрів;

Штаб при Офісі Президента;

Координаційний штаб для захисту енергетики;

Координаційний штаб підготовки до опалювального сезону 2025/2026;

Координаційний центр з питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також територіями, які були тимчасово окуповані;

Штаб для оперативного реагування на наслідки обстрілів рф у Києві;

Координаційний центр під головуванням Прем'єр-міністра для реалізації Планів стійкості регіонів України.

Враховуючи велику кількість координаційних органів, здійснення ними координаційних заходів відбувається неузгоджено, оскільки сфери їхнього координування часто перетинаються. У зв'язку з цим уже давно назріла нагальна необхідність створення вищого координаційного органу, який координуватиме координаційну діяльність усіх координаційних органів — Координаційного штабу з координації координаційних штабів, зазначили депутати в пояснювальній записці.

Прийняття проєкту Постанови дозволить покращити стан формування та реалізації державної політики у сфері координації, переконані парламентарі.

Крім того, що депутати вимагають невідкладно створити єдиний Координаційний штаб для підвищення ефективності обміну даними між усіма створеними координаційними органами, а також з метою поліпшення якості координації між ними, вони висунули свою кандидатуру на його керівника — рекомендують затвердити народного депутата України Мотовиловця Андрія Вікторовича координатором Координаційного штабу з координації координаційних штабів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.