У Сумах чоловіка засудили за публікацію у Facebook місць вручення повісток

15:02, 13 березня 2026
У Сумах покарали чоловіка, який адміністрував Facebook-групу, де публікували інформацію про час і місце проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток представниками ТЦК.
Зарічний районний суд міста Суми проголосив вирок чоловіку, обвинуваченому у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, повідомили у суді. 

Обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік, та покладено наступні обов’язки:

  • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, служби, роботи або навчання.

Як стало відомо, чоловік створив та забезпечував функціонування групи в соціальній мережі Facebook, учасники якої обмінювалися інформацією про час і місце проведення мобілізаційних заходів, що здійснювалися представниками підрозділів ТЦК та СП, зокрема вручення персональних повісток про виклик особам, які підлягають мобілізації.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа №592/20144/25).

суд Суми повістка вирок ТЦК мобілізація

