У Сумах чоловіка засудили за публікацію у Facebook місць вручення повісток
Зарічний районний суд міста Суми проголосив вирок чоловіку, обвинуваченому у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, повідомили у суді.
Обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік, та покладено наступні обов’язки:
- періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, служби, роботи або навчання.
Як стало відомо, чоловік створив та забезпечував функціонування групи в соціальній мережі Facebook, учасники якої обмінювалися інформацією про час і місце проведення мобілізаційних заходів, що здійснювалися представниками підрозділів ТЦК та СП, зокрема вручення персональних повісток про виклик особам, які підлягають мобілізації.
Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа №592/20144/25).
