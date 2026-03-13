  1. В Україні
ВККС оприлюднила результати практичного завдання кандидатів на посаду судді місцевого суду

14:26, 13 березня 2026
Затверджено кодовані результати виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду (четвертий етап кваліфікаційного іспиту).
ВККС оприлюднила результати практичного завдання кандидатів на посаду судді місцевого суду
Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила кодовані результати виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду — четвертого етапу кваліфікаційного іспиту.

Йдеться про роботи, виконані 14 жовтня 2025 року учасниками другої групи та 15 жовтня 2025 року учасниками першої групи кандидатів на посаду судді місцевого суду, а також суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

У ВККС зазначили, що результати оприлюднюються на офіційному сайті Комісії одразу після завершення перевірки та затвердження кодованих даних, щоб оперативно інформувати учасників кваліфікаційного іспиту.

Водночас перевірка практичних завдань членами екзаменаційних комісій ще триває.

У Комісії нагадали, що під час розрахунку підсумкового бала за виконання практичного завдання застосовується коефіцієнт 2, а прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту становить 75% від максимально можливого, або 112,5 бала.

