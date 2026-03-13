Право на пенсионное обеспечение госслужащих: судьи КСУ Ольга Совгиря и Галина Юровская провели онлайн-лекцию

Судьи Конституционного Суда Украины Ольга Совгиря и Галина Юровская провели онлайн-лекцию для широкого круга юристов, в ходе которой объяснили содержание решения КСУ об условиях пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Судьи Конституционного Суда Украины Ольга Совгиря и Галина Юровская провели онлайн-лекцию, в ходе которой объяснили содержание решения КСУ об условиях пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Об этом сообщили в КСУ.

Мероприятие объединило широкий круг юристов: адвокатов, прокуроров, судей судов системы судоустройства, представителей Национальной школы судей Украины, ученых, преподавателей, студентов, аспирантов учреждений высшего образования и самых молодых исследователей из Малой академии наук.

Основное внимание было сосредоточено на ключевых аспектах Решения № 1-р/2026, принятого 20 января текущего года, по делу об условиях пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Модерировала мероприятие Галина Юровская.

Главным докладчиком выступила Ольга Совгиря, которая объяснила содержание этого решения, привела отдельные позиции из решений Европейского суда по правам человека и международных органов, осветила юридические позиции, сформированные в нем и примененные Судом из предыдущих решений, в частности относительно права граждан на социальную защиту, взаимосвязи между особыми условиями пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан и особенностями их профессиональной деятельности. Отдельно судья остановилась на анализе законодательства в сфере пенсионного обеспечения государственных служащих и лиц местного самоуправления.

Во время лекции отмечалось, что поводом для рассмотрения этого дела стало конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Автор ходатайства просил проверить на конституционность отдельные положения законов Украины «О государственной службе» (от 10.12.2015 № 889) и «О службе в органах местного самоуправления» (от 07.06.2001 № 2493), которыми изменены условия пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления, а также не предусмотрен перерасчет пенсий, назначенных по Закону Украины «О государственной службе» (от 16.12.1993 № 3723).

Согласно Закону № 3723 право на получение пенсии государственных служащих имели лица со стажем государственной службы не менее 10 лет, которые на момент ее назначения работали на государственной службе, либо 20 лет стажа на любых должностях государственной службы независимо от места работы на момент достижения определенного возраста. Пенсия государственным служащим назначалась в размере 60 процентов суммы их заработной платы.

С 1 мая 2016 года пенсионное обеспечение государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления осуществляется на общих основаниях в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (от 09.07.2003 № 1058), за исключением случаев, когда на день вступления в силу Закона № 889 лица имели необходимый для назначения пенсии по Закону № 3723 стаж государственной службы или службы в органах местного самоуправления.

На протяжении длительного времени — с 15 марта 2000 года до 30 апреля 2016 года — из заработной платы государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления удерживались взносы в Пенсионный фонд Украины, которые были значительно выше по сравнению с отчислениями из заработной платы других лиц. Это давало им право рассчитывать на более высокий размер пенсии в будущем, поскольку они фактически «авансировали» свои будущие выплаты. Это сформировало определенные правомерные ожидания относительно пенсионного обеспечения.

Особые требования к государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления, ограничения их конституционных прав в связи с пребыванием на должностях, а также уплата повышенных отчислений в Пенсионный фонд Украины в совокупности обусловливали объективно оправданные ожидания относительно повышенного уровня их пенсионного обеспечения в будущем.

Однако с вступлением в силу Закона № 889 лица, которые имели необходимый стаж работы по состоянию на 1 мая 2016 года, сохранили право на специальную пенсию, тогда как пенсионное обеспечение тех лиц, которым не хватило даже одного дня стажа, хотя они и уплачивали повышенные отчисления, осуществляется на общих основаниях по Закону № 1058.

В решении Суд отметил, в частности, что с 1 мая 2016 года государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, которые уплачивали повышенные отчисления, но не имели необходимого стажа для назначения специальной пенсии, «не только не получили права на назначение пенсии на условиях, определенных статьей 37 Закона № 3723, но и не получили какой-либо компенсации за уплату повышенных отчислений».

Суд указал, что законы № 889, № 2493 и № 1058 «не предусматривают механизмов возмещения за уплату повышенных отчислений, переходных условий пенсионного обеспечения или учета уплаты повышенных отчислений иным способом при расчете пенсии для этих категорий лиц».

Судья подчеркнула, что изменение юридического регулирования пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления привело к существенной разнице в уровне их пенсионного обеспечения, что не обеспечивает соблюдение юридического равенства — одного из составляющих принципа верховенства права — и нарушает конституционные гарантии права на социальную защиту.

Учитывая это и другие аргументы, изложенные в решении, Конституционный Суд Украины постановил:

признать неконституционным подпункт 1 пункта 2 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 в той части, в которой в нем не установлены переходные условия пенсионного обеспечения или компенсационные механизмы для лиц, которые уплачивали повышенные взносы, но не имели необходимого стажа для назначения пенсии;

признать конституционными общие нормы относительно пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления (статью 90 Закона № 889, часть седьмую статьи 21 Закона № 2493);

закрыть производство относительно перерасчета размеров уже назначенных пенсий, поскольку этот вопрос уже был урегулирован Судом ранее (Решением от 23.12.2022 № 3-р/2022, которым Суд признал неконституционным подпункт 1 пункта 2 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 в той части, в которой он сделал невозможным перерасчет размеров пенсий, назначенных на основании статьи 37 Закона № 3723).

Кроме того, было подчеркнуто, что выполнение этого решения невозможно без надлежащего законодательного урегулирования, и на государство возложена позитивная обязанность урегулировать эти вопросы в разумный срок.

