  1. В Украине

В Украине готовят масштабное обновление электронных налоговых сервисов

14:11, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государственная налоговая служба начинает новый этап цифровой трансформации, предусматривающий аудит налогового администрирования и модернизацию электронного кабинета плательщика.
В Украине готовят масштабное обновление электронных налоговых сервисов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины вместе с Международной благотворительной организацией «Фонд Восточная Европа» начинают новый этап цифровых изменений в деятельности ГНС. Центральной составляющей этих преобразований станет обновление и совершенствование Электронного кабинета налогоплательщика.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух и президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях. Инициатива будет реализовываться в рамках швейцарско-украинской программы EGAP.

Леся Карнаух отметила, что налоговая служба стремится развивать современную цифровую систему, которая будет соответствовать ожиданиям общества. По ее словам, вместе с Фондом Восточная Европа планируется работать над тем, чтобы налоговые онлайн-сервисы стали проще, понятнее и более прозрачными для пользователей.

Президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях сообщил, что организация вместе со швейцарскими партнерами готова поддерживать изменения в работе налоговой службы, в частности модернизацию Электронного кабинета налогоплательщика. Он подчеркнул, что для Фонда важно сделать взаимодействие граждан и бизнеса с государственными сервисами максимально простым и понятным.

По его словам, совместная работа с ГНС будет направлена на упрощение административных процедур, прежде всего для физических лиц-предпринимателей, которые являются важной частью малого бизнеса и делают значительный вклад в наполнение бюджета. Также он отметил открытость ГНС к изменениям, координацию с донорами и готовность к дальнейшей цифровизации.

На первом этапе — комплексный аудит того, как сегодня функционирует налоговое администрирование. Оценка будет проведена по двум международным методологиям — TADAT и DTMM. Это позволит четко определить, где есть прогресс, а где необходимы изменения. Важно, чтобы все соответствовало международным стандартам.

Далее будет сформирован детальный план цифровой трансформации ГНС, где на первом месте — интересы налогоплательщика, чтобы взаимодействие с налоговой было максимально удобным и не требовало лишних затрат времени.

«Важная составляющая изменений — модернизация Электронного кабинета налогоплательщика. Ежедневно им пользуются десятки тысяч плательщиков. Поэтому все должно быть удобно и быстро! Мы обновим навигацию, логику и пользовательские сценарии Кабинета. По сути, создадим новую простую и доступную модель взаимодействия налогоплательщиков с электронными сервисами ГНС», — сказала Леся Карнаух.

Над трансформацией вместе со специалистами ГНС будут работать внешние эксперты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта

В Раде уже заговорили о разделении Министерства развития общин и территорий Украины.

ТЦК запретят принудительно задерживать людей с улиц: в Верховную Раду внесли законопроект

В Раде предлагают урегулировать проверку военно-учетных документов и вручение повесток.

Судебный процесс по усыновлению ускорят: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает, что решения по делам об усыновлении будет принимать только судья, без участия присяжных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]