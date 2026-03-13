В Украине готовят масштабное обновление электронных налоговых сервисов

Государственная налоговая служба начинает новый этап цифровой трансформации, предусматривающий аудит налогового администрирования и модернизацию электронного кабинета плательщика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины вместе с Международной благотворительной организацией «Фонд Восточная Европа» начинают новый этап цифровых изменений в деятельности ГНС. Центральной составляющей этих преобразований станет обновление и совершенствование Электронного кабинета налогоплательщика.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух и президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях. Инициатива будет реализовываться в рамках швейцарско-украинской программы EGAP.

Леся Карнаух отметила, что налоговая служба стремится развивать современную цифровую систему, которая будет соответствовать ожиданиям общества. По ее словам, вместе с Фондом Восточная Европа планируется работать над тем, чтобы налоговые онлайн-сервисы стали проще, понятнее и более прозрачными для пользователей.

Президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях сообщил, что организация вместе со швейцарскими партнерами готова поддерживать изменения в работе налоговой службы, в частности модернизацию Электронного кабинета налогоплательщика. Он подчеркнул, что для Фонда важно сделать взаимодействие граждан и бизнеса с государственными сервисами максимально простым и понятным.

По его словам, совместная работа с ГНС будет направлена на упрощение административных процедур, прежде всего для физических лиц-предпринимателей, которые являются важной частью малого бизнеса и делают значительный вклад в наполнение бюджета. Также он отметил открытость ГНС к изменениям, координацию с донорами и готовность к дальнейшей цифровизации.

На первом этапе — комплексный аудит того, как сегодня функционирует налоговое администрирование. Оценка будет проведена по двум международным методологиям — TADAT и DTMM. Это позволит четко определить, где есть прогресс, а где необходимы изменения. Важно, чтобы все соответствовало международным стандартам.

Далее будет сформирован детальный план цифровой трансформации ГНС, где на первом месте — интересы налогоплательщика, чтобы взаимодействие с налоговой было максимально удобным и не требовало лишних затрат времени.

«Важная составляющая изменений — модернизация Электронного кабинета налогоплательщика. Ежедневно им пользуются десятки тысяч плательщиков. Поэтому все должно быть удобно и быстро! Мы обновим навигацию, логику и пользовательские сценарии Кабинета. По сути, создадим новую простую и доступную модель взаимодействия налогоплательщиков с электронными сервисами ГНС», — сказала Леся Карнаух.

Над трансформацией вместе со специалистами ГНС будут работать внешние эксперты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.