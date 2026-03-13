Верховный Суд пояснил, когда процедурные решения в админпроизводстве не могут быть предметом отдельного судебного рассмотрения

Процедурное решение административного органа, после которого движение административного дела не останавливается и не создаются препятствия для осуществления административного производства по нему, не подлежит судебному обжалованию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Процедурное решение уполномоченного лица административного органа об отказе в приостановлении административного производства не может быть самостоятельным предметом судебного рассмотрения.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №160/22060/24

Истец обратилась в суд с иском к Департаменту по работе с активами Днепровского городского совета, в котором просила, в частности, отменить процедурное решение об отказе в удовлетворении ее ходатайства о приостановлении административного производства.

Обосновывая исковые требования, истец указала, что в порядке, определенном Законом Украины от 17 февраля 2022 года № 2073-IX «Об административной процедуре», она обратилась в городской совет с заявлением, в котором просила принять решение о предоставлении ей (землепользователю, жительнице территории) статуса заинтересованного лица во время административного производства по изменению целевого назначения земельных участков; обеспечить бесплатный удаленный доступ в режиме реального времени ко всем материалам дела по изменению целевого назначения земельных участков; приостановить административное производство по изменению целевого назначения земельных участков до вступления в законную силу решения суда по делу № 160/25184/21.

Однако во время рассмотрения дела ответчик принял, в частности, процедурное решение об отказе в удовлетворении ходатайства истца о приостановлении административного производства до вступления в законную силу решения суда в указанном деле, которое, по ее мнению, принято при отсутствии предусмотренных законом оснований.

Считая такое процедурное решение незаконным и ссылаясь на отсутствие созданной в административном органе комиссии по рассмотрению жалоб, истец указала, что оно подлежит непосредственному обжалованию в административный суд.

Решением суда первой инстанции иск в части требования об обжаловании указанного процедурного решения удовлетворен. Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований в этой части отказано.

Что решил КАС ВС

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций в части исковых требований об отмене процедурного решения об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении административного производства и закрыл производство в этой части, а в остальной части оставил решения без изменений.

Верховный Суд указал, что до момента принятия административного акта, то есть решения или юридически значимого действия индивидуального характера, принятого (совершенного) административным органом для разрешения конкретного дела и направленного на приобретение, изменение, прекращение или реализацию прав и/или обязанностей отдельного лица (лиц), обжалованию подлежит решение (действие), которым на какое-то определенное время прекращается (останавливается) движение (поступление, ход) правоустанавливающих, правообязывающих или каких-либо других значимых действий по делу.

В противоположном значении, когда принимается решение об отказе в приостановлении административного производства, после которого движение дела не останавливается и не создаются препятствия для осуществления производства по нему, такое решение не подлежит обжалованию до момента принятия административного акта.

Законодатель целенаправленно ограничил круг процедурных действий и/или процедурных решений, которые подлежат самостоятельному обжалованию, с учетом приоритетности разрешения тех или иных вопросов. Предоставление участникам административного производства права на обжалование всех действий и/или процедурных решений до момента принятия административного акта (независимо от их сути и значения) стало бы предпосылкой для злоупотребления участниками административного производства своими правами и безосновательного затягивания рассмотрения дела, что не соответствовало бы цели, на достижение которой направлены положения Закона № 2073-IX.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.