  1. В Украине

Во Львове будут судить мужчину, который смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК

23:30, 13 марта 2026
Нападение произошло во время оповещения — военнослужащий умер в больнице от полученных травм.
Во Львове будут судить 31-летнего мужчину, который нанес смертельное ножевое ранение военнослужащему ТЦК. Об этом сообщает полиция региона.

Событие произошло 3 декабря 2025 года около 20:00 на улице Академика Ефремова во Львове.

Во время проведения мероприятий по оповещению населения о мобилизации фигурант нанес военнослужащему ТЦК, 37-летнему львовянину, ножевое ранение в ногу. В дальнейшем, несмотря на усилия медиков, от полученных травм он умер в больнице.

Еще двое военнослужащих получили химические ожоги глаз после того, как злоумышленник распылил газ из перцового баллончика.

Досудебное расследование, начатое по ч. 2, ч. 3 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины, ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, завершено.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — лишение свободы на срок до 12 лет.

