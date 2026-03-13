У Львові судитимуть чоловіка, який смертельно поранив ножем військового ТЦК

Напад стався під час оповіщення — військовий помер у лікарні від отриманих травм.

У Львові судитимуть 31-річного чоловіка, який завдав смертельного ножового поранення військовослужбовцю ТЦК. Про це повідомляє поліція регіону.

Подія сталася 3 грудня 2025 року, близько 20:00 на вулиці Академіка Єфремова у Львові.

Під час проведення заходів оповіщення населення щодо мобілізації фігурант завдав військовослужбовцю ТЦК, 37-річному львів’янину, ножового поранення в ногу. В подальшому, попри зусилля медиків, від отриманих травм він помер у лікарні.

Ще двоє військовослужбовців отримали хімічні опіки очей під час того як зловмисник розпилив газ із перцевого балончика.

Досудове розслідування, розпочате за ч.2, ч.3 ст.350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України, ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, завершене.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до 12 років.

