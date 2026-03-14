Що робити, якщо випадково залишили документ у сервісному центрі МВС: роз’яснення

У сервісних центрах МВС пояснили, що через хвилювання або поспіх після отримання послуг відвідувачі іноді забувають свої документи, однак їх зберігають у центрі до повернення власнику.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щодня до сервісних центрів МВС звертається велика кількість громадян, щоб скористатися адміністративними послугами. Серед найпоширеніших — складання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, реєстрація або перереєстрація автомобілів, обмін посвідчення водія та внесення змін до реєстраційних документів. Для отримання цих послуг відвідувачі подають адміністраторам необхідні документи. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Інколи через поспіх або хвилювання після завершення процедури люди можуть випадково залишити свої документи у сервісному центрі. Найчастіше такі ситуації трапляються після складання теоретичного чи практичного іспиту. Радість від успішного результату та отримання омріяного посвідчення водія інколи настільки захоплює, що відвідувачі просто забувають перевірити, чи забрали всі свої папери.

Серед документів, які найчастіше залишають у сервісних центрах МВС, — паспорти, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, медичні довідки, свідоцтва про шлюб та інші важливі документи, подані громадянами для оформлення послуг.

У сервісних центрах МВС такі випадки не залишаються поза увагою. Усі знайдені документи фахівці дбайливо зберігають у ТСЦ МВС до того моменту, поки власник не звернеться, щоб їх забрати. Це стандартна практика, адже кожен документ містить важливу персональну інформацію та має бути переданий виключно його власнику.

Якщо ви зрозуміли, що могли залишити документ під час отримання послуги, зверніться до сервісного центру МВС, у якому ви перебували. Адміністратори перевірять інформацію та допоможуть швидко повернути документ власнику.

Фахівці сервісних центрів МВС закликають громадян бути уважними та перед виходом із приміщення перевіряти, чи всі документи ви забрали. Це займе лише кілька секунд, але допоможе уникнути зайвих переживань і необхідності повертатися до центру ще раз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.