Як зберегти продукти, коли холодильник не працює при відключенні світла — корисні поради

У холодильній камері продукти залишаються безпечними до 4 годин, у повній морозилці — 48 годин, у напівпорожній морозилці — 24 години.

Центр громадського здоров’я України дало громадянка кілька порад, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Там зазначають, що у холодильній камері продукти залишаються безпечними до 4 годин, у повній морозилці — 48 годин, у напівпорожній морозилці — 24 години. Щоб зберегти продукти довше ніж 4 години:

- помістіть у холодильну камеру акумулятори холоду, пляшки з замороженою водою, підготовані заздалегідь, — не забудьте перезаморозити їх, коли відновиться електропостачання;

- не відчиняйте холодильник зайвий раз — для якісного зберігання продуктів температура в холодильнику має бути +4℃ або нижче, у морозильній камері – не вище -4℃.

«Якщо маєте сумніви щодо свіжості їжі, просто викиньте її. Ніколи не куштуйте сумнівні страви, щоби перевірити їхню безпечність», - кажуть у ЦГЗ.

Також дотримуйтесь таких порад:

- викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою;

- якщо на продуктах у морозилці все ще є кристали льоду, їх можна продовжувати зберігати в замороженому вигляді, коли відновиться електропостачання;

- якщо в холодильнику продукти мають температуру +4℃ або нижче, їх можна споживати.

Зробіть запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хлібобулочні вироби, консерви, сезонні фрукти та овочі, сухофрукти тощо). Віддавайте перевагу продуктам з малим вмістом солі та цукру: солі має бути менше ніж 1 г, а цукру менше ніж 10 г на 100 г продукту.

Крім того:

- готуйте порціями на один-два рази, щоб не зберігати страви тривалий час;

- купуючи харчі, віддавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (яйця, молоко тривалого зберігання в тетрапаках тощо);

- за морозної погоди охолоджені продукти також можна зберігати на балконі чи веранді;

- регулярно перевіряйте, чи не сплив термін придатності харчових продуктів, особливо тих, що мають короткий строк зберігання. Простроченого краще не вживати, навіть якщо воно пахне й виглядає нормально, оскільки в таких продуктах уже можуть непомітно розмножуватися небезпечні мікроорганізми.

