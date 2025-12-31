Привітання з Новим роком: у віршах, прозі, смс та листівках — добірка теплих побажань

Найкращі привітання з Новим роком у віршах, прозі, смс та картинках дивіться у нашій добірці.

Напередодні Нового року українці традиційно обирають найкращі слова, аби привітати рідних, друзів, колег і близьких людей. Хтось надає перевагу класичним привітанням у прозі, інші — віршам або коротким смс-повідомленням.

Пропонуємо добірку новорічних привітань у різних форматах.

Привітання з Новим роком у віршах

Нехай Новий рік прийде з добром,

З надією, миром і теплом,

Хай щастя буде у кожнім дні,

І здійсняться мрії всі.

***

Хай рік новий дарує сили,

Здоров’я, віру і любов,

Щоб дні були завжди щасливі,

А в серці — радість знов і знов.

***

Нехай у Новому році

Удача двері відчиня,

А щастя й мир у кожнім кроці

Вас не залишать ні на дня.

***

Хай буде рік без втрат і болю,

З добром, надією, теплом,

Нехай здійсняться мрії з волі,

А дім наповниться добром.

***

З Новим роком! Хай зорі ясні

Освітять шлях у майбуття,

Хай буде мир у всій країні

І радість в кожному житті.

***

Хай Новий рік принесе світло,

Зітре тривоги і страхи,

І подарує щастя щедро

Для серця, дому і душі.

***

Нехай у рік, що вже прийшов,

Вас не залишить долі ласка,

Хай буде мир, тепло, любов

І щастя — щире, без прикрас.

***

Хай Новий рік благословить

На добрі справи і надії,

І допоможе здійснити

Усі бажання і всі мрії.

***

З новим початком, з новим днем,

Нехай він буде світлим, вдалим,

Щоб кожен крок і кожна мить

Лише добро у світ несли.

***

Нехай цей рік несе перемоги,

Здоров’я, мир і добрий час,

І хай відкриються дороги

До щастя й радості для вас.

Привітання з Новим роком у прозі

Вітаю з Новим роком! Бажаю міцного здоров’я, миру, стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Нехай цей рік принесе лише добрі зміни.

***

Нехай Новий рік стане для вас роком спокою, тепла і здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю гармонії в серці та щастя в родині.

***

З Новим роком! Хай у вашому домі завжди панують любов, взаєморозуміння і добробут, а всі труднощі залишаться в минулому.

***

Бажаю, щоб у Новому році вас супроводжували успіх, здоров’я та віра у власні сили. Нехай кожен день приносить добрі новини.

***

Щиро вітаю з Новим роком! Нехай він буде щедрим на радісні події, теплі зустрічі та щасливі миті.

***

Нехай Новий рік подарує мир, внутрішню рівновагу та нові можливості для розвитку й зростання.

***

З найкращими побажаннями у Новому році! Хай здійсниться все задумане, а кожен крок веде до успіху.

***

Бажаю, щоб Новий рік приніс у ваше життя світло, надію та впевненість, а всі випробування були подолані.

***

Вітаю з Новим роком! Нехай він буде роком добрих справ, правильних рішень і щасливих змін.

***

Нехай у Новому році у вас буде достаток, здоров’я, підтримка близьких і віра в краще майбутнє.

Смс-привітання з Новим роком

З Новим роком! Миру, здоров’я і щастя вам і вашим близьким!

Нехай Новий рік принесе тільки добрі новини!

Зі святом! Хай 2026 рік буде щасливим і вдалим.

Миру, тепла і радості у Новому році!

Нехай у Новому році здійсняться всі мрії!

З Новим роком! Бажаю сил, здоров’я і впевненості.

Щастя, добра і гарного настрою на весь рік!

Хай Новий рік буде спокійним і світлим!

Зі святом! Нехай удача буде поруч щодня.

Нових надій, нових перемог і миру у Новому році!

Привітання з Новим роком у листівках

