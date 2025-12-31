Привітання з Новим роком: у віршах, прозі, смс та листівках — добірка теплих побажань
Напередодні Нового року українці традиційно обирають найкращі слова, аби привітати рідних, друзів, колег і близьких людей. Хтось надає перевагу класичним привітанням у прозі, інші — віршам або коротким смс-повідомленням.
Пропонуємо добірку новорічних привітань у різних форматах.
Привітання з Новим роком у віршах
Нехай Новий рік прийде з добром,
З надією, миром і теплом,
Хай щастя буде у кожнім дні,
І здійсняться мрії всі.
***
Хай рік новий дарує сили,
Здоров’я, віру і любов,
Щоб дні були завжди щасливі,
А в серці — радість знов і знов.
***
Нехай у Новому році
Удача двері відчиня,
А щастя й мир у кожнім кроці
Вас не залишать ні на дня.
***
Хай буде рік без втрат і болю,
З добром, надією, теплом,
Нехай здійсняться мрії з волі,
А дім наповниться добром.
***
З Новим роком! Хай зорі ясні
Освітять шлях у майбуття,
Хай буде мир у всій країні
І радість в кожному житті.
***
Хай Новий рік принесе світло,
Зітре тривоги і страхи,
І подарує щастя щедро
Для серця, дому і душі.
***
Нехай у рік, що вже прийшов,
Вас не залишить долі ласка,
Хай буде мир, тепло, любов
І щастя — щире, без прикрас.
***
Хай Новий рік благословить
На добрі справи і надії,
І допоможе здійснити
Усі бажання і всі мрії.
***
З новим початком, з новим днем,
Нехай він буде світлим, вдалим,
Щоб кожен крок і кожна мить
Лише добро у світ несли.
***
Нехай цей рік несе перемоги,
Здоров’я, мир і добрий час,
І хай відкриються дороги
До щастя й радості для вас.
Привітання з Новим роком у прозі
Вітаю з Новим роком! Бажаю міцного здоров’я, миру, стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Нехай цей рік принесе лише добрі зміни.
***
Нехай Новий рік стане для вас роком спокою, тепла і здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю гармонії в серці та щастя в родині.
***
З Новим роком! Хай у вашому домі завжди панують любов, взаєморозуміння і добробут, а всі труднощі залишаться в минулому.
***
Бажаю, щоб у Новому році вас супроводжували успіх, здоров’я та віра у власні сили. Нехай кожен день приносить добрі новини.
***
Щиро вітаю з Новим роком! Нехай він буде щедрим на радісні події, теплі зустрічі та щасливі миті.
***
Нехай Новий рік подарує мир, внутрішню рівновагу та нові можливості для розвитку й зростання.
***
З найкращими побажаннями у Новому році! Хай здійсниться все задумане, а кожен крок веде до успіху.
***
Бажаю, щоб Новий рік приніс у ваше життя світло, надію та впевненість, а всі випробування були подолані.
***
Вітаю з Новим роком! Нехай він буде роком добрих справ, правильних рішень і щасливих змін.
***
Нехай у Новому році у вас буде достаток, здоров’я, підтримка близьких і віра в краще майбутнє.
Смс-привітання з Новим роком
З Новим роком! Миру, здоров’я і щастя вам і вашим близьким!
Нехай Новий рік принесе тільки добрі новини!
Зі святом! Хай 2026 рік буде щасливим і вдалим.
Миру, тепла і радості у Новому році!
Нехай у Новому році здійсняться всі мрії!
З Новим роком! Бажаю сил, здоров’я і впевненості.
Щастя, добра і гарного настрою на весь рік!
Хай Новий рік буде спокійним і світлим!
Зі святом! Нехай удача буде поруч щодня.
Нових надій, нових перемог і миру у Новому році!
Привітання з Новим роком у листівках
